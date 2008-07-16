Правовая незащищенность серьезно тревожит большинство граждан Украины – эксперт

Киев. 16 июля. УНИАН. Правовая незащищенность серьезно тревожит большинство граждан Украины.

Такое мнение выразил руководитель программы “Верховенство права” Международного фонда “Возрождение” Роман РОМАНОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН, представляя результаты проведенного при содействии фонда “Возрождение” социологического исследования “Мониторинг системы безоплатной правовой помощи в Харьковской области”.

Р.РОМАНОВ, в частности, отметил, что проблема правовой незащищенности сегодня чрезвычайно актуальна для украинского общества, и для ее решения следует приложить немало усилий.

“Лишь 1,2% опрошенных указали, что ситуация с защитой людей за последние три года значительно улучшилась. При этом 20,9% граждан считают, что она стала значительно хуже”, - сказал эксперт.

При этом Р.РОМАНОВ заметил, что среди целевых групп респондентов, принявших участие в исследовании, худшее качество безоплатной правовой помощи и наименьшую удовлетворенность ее результатами выразили заключенные. В частности, речь идет о работе адвокатов, назначенных органами досудебного следствия или судом. “Самыми большими недостатками безоплатной правовой помощи в уголовных делах на сегодня являются невнимательность и безразличие к интересам клиента, что, вероятно, является проявлением низкой мотивированности адвокатов в таких делах”, - подчеркнул Р.РОМАНОВ.