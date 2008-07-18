Оксана Маляренко назначена директором по маркетингу издательства "Прессцентр"
Директором по маркетингу издательства «ПРЕССЦЕНТР» назначена ОКСАНА МАЛЯРЕНКО. Ее основной задачей будет продвижение всеукраинской сети городских газет, выпускаемых Издательством. На сегодняшний день это 21 издание (: «Газета по-киевски», «Газета по-днепровски», Газета по-харьковски», «Газета по-одесски», «Газета по-донецки», «Газета по-львівськи», а также сеть бесплатных газет «Газета нашего района» (Киев) и сеть бесплатных региональных «Газет по-…...».
Позиция директора по маркетингу была введена в бизнес структуру издательства в связи с централизацией и глобализацией Издательства в целом и каждого из подразделений в частности.
Генеральный директор издательства «ПРЕССЦЕНТР» СЕРГЕЙ ТИХИЙ так прокомментировал назначение О.Маляренко: «Оксана является одним из лучших специалистов по маркетингу на украинском издательском рынке. Уверен, что ее опыт и знание рынка помогут нам реализовать амбициозные планы по продвижению брендов изданий, выпускаемых нашим издательством»
ОКСАНА МАЛЯРЕНКО – профессиональный маркетолог, стаж работы в маркетинге и рекламе 10 лет, руководящий опыт работы – 8 лет, на рынке печатных СМИ – 8 лет.
С 2004 по 2008 год была начальником отделом маркетинга Издательского дома «Галицкие контракты». Руководила успешным продвижением продуктов, выпускаемым Издательским домом: делового еженедельника «КОНТРАКТЫ», бухгалтерского еженедельника «ДЕБЕТ-КРЕДИТ», всеукраинской рейтинговой программы «ГВАРДИЯ», делового ежемесячного издания «КОНТРАКТЫ ЗА МЕСЯЦ», журнала-фото каталога «КАК КУПИТЬ», специализированного ежемесячного издания «КОНКРЕТНО О СТРОИТЕЛЬСТВЕ», делового портала «КонтрактыUA», бухгалтерского портала www.dtkt.com.ua.
По словам Оксаны, причиной перехода на новое место работы стало желание дальнейшего профессионального развития.
ООО «Издательство Прессцентр»- один из лидеров украинского рынка печатных СМИ. Является учредителем и издателем всеукраинской сети региональных изданий : «Газеты по-киевски» (Киев), «Газеты по-днепровски» (Днепропетровск), «Газеты по-харьковски» (Харьков), «Газеты по-одесски» (Одесса), «Газети по-львівськи» (Львов), «Газеты по-донецки» (Донецк), бесплатных выпусков «Газеты по-днепровски», «Газеты по-харьковски», «Газеты по-одесски», «Газети по-львівськи», «Газеты по-донецки», сети районных газет «Газета нашего района» (Киев). Совокупный еженедельный тираж сети региональных изданий - 1 211 400 экз
За дополнительной информацией просьба обращаться
к пресс-секретарю издательства «ПРЕССЦЕНТР»
Игорю Михайленко
Тел.(044) 362 84 07 моб. 8 067 220 62 29
e-mail: press@pk.kiev.ua