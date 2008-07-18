«Новая энергия Украины» предлагает Кабмину конкретные механизмы энергоэффективного потребления и энергосбережения

Киев. 18 июля. УНИАН. Альянс «Новая энергия Украины» предлагает Кабинету министров Украины принять конкретные механизмы для энергоэффективного потребления и энергосбережения.

Об этом заявил председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий БОРОВИК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, на сегодняшний день в Украине совсем не ведется политика по энергоэффективному потреблению и энергосбережению.

В частности, Альянс требует от правительства принять меры, чтобы оградить Украину от газового кризиса, который может возникнуть 1 января следующего года, и предлагает Кабмину конкретные механизмы выхода из этой ситуации.

«Альянс «Новая энергия Украины» предлагает треть бюджетных средств, которые подлежат перераспределению, а именно 10 млрд. грн., потратить на сокращение потребления энергоносителей и использование альтернативных источников энергии и местных видов топлива для удовлетворения потребностей потребителей Украины», - сказал В.БОРОВИК.

По его словам, «сегодня мы видим, что только жесткие и целенаправленные действия правительства могут привести к исправлению ситуации на рынке потребления энергоносителей в Украине».

В то же время, исполнительный директор Альянса «Новая энергия Украины» Павел КАЧУР отметил, что на сегодняшний день Кабинет министров никак не реагирует на газовую атаку.

Он добавил, что в связи с этим Альянс предлагает следующие пути реакции на возможный кризис: во-первых, не менее 30% средств, которые подлежат перераспределению и есть в распоряжении правительства, необходимо выделить на программу энергоэффективности и альтернативных видов топлива; во-вторых, сместить бюджетную роспись и средства, которые были заложены на четвертый квартал в программе энергоэффективности и энергосбережения, на третий квартал, довести выполнение в полном объеме еще до начала отопительного сезона; в-третьих, внести изменения в порядок использования средств в программах социально-экономического роста, в программах жилищно-коммунального хозяйства и сместить акцент на программы энергосбережения и энергоэффективности.

В свою очередь, как отметил член правления Альянса «Новая энергия Украины» Александр ТОДИЙЧУК, Российская Федерация продолжает использовать свои энергетические ресурсы в качестве инструмента политического давления.

По его словам, безотлагательной задачей украинского правительства должно стать обучение энергосбережению. «Украина должна использовать альтернативные источники энергии. А правительство, в свою очередь, должно немедленно принять безотлагательные меры, чтобы минимизировать негативные последствия повышения цен на газ», – добавил А.ТОДИЙЧУК.