Инвесторы жилкомплекса в Вишневом угрожают голодовкой, если завтра горсовет не выделит 2 га для нового строительства

Киев. 21 июля. УНИАН. Частные инвесторы жилого комплекса по ул. Леси Украинки, 82, в г. Вишневое Киевской области намерены объявить голодовку, если завтра, 22 июля, депутаты Вишневого горсовета во время сессии не преодолеют вето городского председателя на выделение 2 гектаров земли под новое строительство для этих инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила частный инвестор жилкомплекса по ул. Леси Украинки, 82, в г. Вишневый Людмила ПОСТНИКОВА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Она напомнила, что ранее, 19 июня, депутаты Вишневого горсовета приняли решение о выделение земельного участка для строительства частного дома за средства частных инвесторов, однако председатель горсовета Анатолий ГОШКО ветировал это решение.

По словам инвестора Игоря ЛОПАТЮКА, в течение 2003-2005 годов 72 семьи вложили более 10 млн. грн. в строительство частного дома в г. Вишневый по ул. Л.Украинки, 82. Застройщик - предприятие «БудИнвестХолдинг» - должен был сдать объект в эксплуатацию во втором-третьем квартале 2006 г.

И.ЛОПАТЮК утверждает, что когда стало очевидно, что строительство не завершится, инвесторы обратились в прокуратуру Киево-Святошинского района, которая передала дело в отдел по борьбе с экономической преступностью. Отдел по борьбе с экономической преступностью Киево-Святошинского района установил, что застройщик не имел лицензии на привлечение средств физических лиц.

В тоже время, по словам инвесторов, прокуратура Киево-Святошинского района состава преступления не выявила.

После этого инвесторы обратились в горсовет Вишневого с просьбой выделить 2 га земли для строительства нового жилого дома за счет их средств.

***Строительная компания «БудИнвестХолдинг» создана в 2003 г. В том же году началось строительство жилого комплекса в Вишневом по ул. Леси Украинки, 82, цена квадратного метра в этом комплексе на то время составляла 2 250 грн. Инвесторы должны были вносить 100% предоплаты. Кредиты на жилье предоставляли в банках «Мрия» и «Аваль» в залог будущей квартиры при 30% первом взносе.