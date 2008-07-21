Фракция Партии регионов требует от ГПУ проверить факты злоупотреблений в Минэкономики относительно госзакупок

Киев. 21 июля. УНИАН. Депутаты от фракции Парии регионов обратились в Генеральную прокуратуру Украины с требованием провести проверку фактов злоупотреблений в Минэкономики относительно госзакупок.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила народный депутат от Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ.

“Мы сегодня обращаемся в Генеральную прокуратуру с требованием срочно назначить проверку фактов злоупотреблений в Министерстве экономики и в государственных монополиях относительно государственных закупок”, - сказала она.

И.БОГОСЛОВСКАЯ отметила, что БЮТ и правительство под руководством Юлии ТИМОШЕНКО продолжают разворачивать коррупционные схемы в сфере государственных закупок. Она отметила, что после остановки действия старого закона относительно государственных закупок необходимо было принять новый закон, однако этот процесс в ВР был заблокирован. И.БОГОСЛОВСКАЯ отметила, что в связи с этим именно Кабинет Министров является единственным органом, который контролирует сферу государственных закупок. При этом, по словам народного депутата, все ключевые лица бывшей Тендерной палаты в настоящее время занимают должности в структурах правительства, которые тем или иным образом задействованы в тендерных схемах. В частности, отметила И.БОГОСЛОВСКАЯ, прежний председатель Тендерной палаты Владимир ЛАБА возглавляет управление госзакупок Контрольно-ревизионного управления, а народный депутат от БЮТ Антон ЯЦЕНКО является членом консультативно-методологического совета по вопросам госзакупок при Минэкономики. “Этот совет фактически является частичным воспроизведением Тендерной палаты, поскольку получил аналогичные функции”, - сказала народный депутат. При этом И.БОГОСЛОВСКАЯ добавила, что сейчас есть все основания утверждать, что в правительстве создана новая схема, которая обеспечивает коррупционную прибыль от абсолютного контроля над сферой государственных закупок.

Как сообщал УНИАН, 20 мая 2008 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства.

Законопроектом определяется, что уполномоченным органом по вопросам госзакупки является Министерство экономики. При этом не предусматривается существование Тендерной палаты.