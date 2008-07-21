Богословская сомневается в создании новой коалиции до президентских выборов

Киев. 21 июля. УНИАН. Народный депутат от фракции Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ прогнозирует, что до президентских выборов в парламенте не будет создан новый формат коалиции.

Такое мнение она высказала сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

“Я думаю, что до следующих президентских выборов о формате новой коалиции мы уже не можем говорить”, - отметила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

При этом народный депутат подчеркнула, что это является ее личной точкой зрения, а не позицией всей фракции Партии регионов.