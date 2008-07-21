Богословская сомневается в создании новой коалиции до президентских выборов
14:25, 21 июля 2008Последние события
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Киев. 21 июля. УНИАН. Народный депутат от фракции Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ прогнозирует, что до президентских выборов в парламенте не будет создан новый формат коалиции.
Такое мнение она высказала сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.
“Я думаю, что до следующих президентских выборов о формате новой коалиции мы уже не можем говорить”, - отметила И.БОГОСЛОВСКАЯ.
При этом народный депутат подчеркнула, что это является ее личной точкой зрения, а не позицией всей фракции Партии регионов.
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