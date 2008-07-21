Партия регионов не поддержит изменения к госбюджету-2008, если не будет подан проект госбюджета-2009 - Богословская

Киев. 21 июля. УНИАН. Фракция Партии регионов не поддержит изменения к Госбюджету-2008, если правительство одновременно не подаст проект Госбюджета на 2009 год.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила народный депутат от фракции Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ.

По ее словам, изменения к главному финансовому документу страны на 2008 год и проект госбюджета- 2009 являются взаимосвязанными вещами.

«Мы ни при каких условиях не намерены сейчас поддерживать изменения в бюджет 2008 года, если мы не увидим одновременно поданный бюджет на 2009 год», - сказала она.

И.БОГОСЛОВСКАЯ отметила, что правительство, которое заинтересовано в бесконтрольном расходовании бюджетных средств “ламает бюджетный процесс”. Она напомнила, что изменения в Госбюджет Кабмин должен был подать в ВР еще в марте месяце. «Нереформированный бюджет позволяет вручную перераспределять и бюджетные средства и налоговые поступления», - сказала она.

И.БОГОСЛОВСКАЯ высказала мнение, что Кабмин начнет отвлекать парламент на разговоры вокруг изменений в Госбюджет – 2008 и в результате страна войдет в следующий год вообще без бюджета.