Как сделать жизнь трудных подростков яркой, насыщенной и интересной?

17:34, 21 июля 2008
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22 июля 2008 года,  14.30  в  УНИАН состоялась презентация  уникального опыта  работы  детской спортивной  общественной  организации  «Шкид»  (г.Шостка, Сумской области) ее организаторами. На пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

-  как на общественных началах, без начального капитала,  сделать  жизнь для социально-незащищенных категорий молодежи города и района интересной, насыщенной, яркой; 

- как в небольшом городке организовать работу более 40 дворовых футбольных команд, городские футбольные турниры и первенство Украины по боксу среди юниоров, турнир по греко-римской борьбе;

- каким образом обеспечивать социальную защиту, прав и интересов детей и молодежи; 

- как создать фонд для дополнительного финансирования, материально-технического обеспечения общественной организации;

- как заброшенные, аварийные помещения превратить в центр проведения соревнований и культурно-спортивных мероприятий, создать спортивные площадки с  искусственным покрытием по месту жительства;

- как грамотно осуществлять рекламно-спортивную деятельность, направленную на развитие спорта в родном крае; 

- как организовать досуг детей, укрепить отношения и установить дружеские связи между детьми из разных районов города.

      ДСОО «Шкид» была создана в  феврале 2005 года. Она объединила трудных подростков, детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и инвалидов. Основная цель организации - привлечение этой категории детей к бесплатным занятиям спортом, полезному делу во внеурочное время, что способствует организации их здорового образа жизни, отвлечению от совершения преступлений, наркомании, установлению в городе атмосферы доброжелательного общения ребят из разных микрорайонов.

     За три года работы ДСОО «Шкид» удалось организовать 50 команд подростков по мини – футболу, по вольной борьбе, боксу, художественной гимнастике, дартс и другим видам спорта.Около двух  тысяч  подростков приняли участие в городских,  областных соревнованиях и  акциях: «Дети против терроризма», «За здоровый образ жизни», «Доброй воли» в помощь детям из малообеспеченных  семей,  инвалидам,  детям-сиротам. Спортсмены  ДСОО «Шкид» заняли  3-е место по греко-римской борьбе на чемпионате Украины.

Что конкретно сделано  ДСОО «Шкид» за прошедшие годы?

       Отстроен заново спортивный зал «Рубин» (переименован в «Шкид»), созданы спортивные площадки с искусственным покрытием,  восстановлен детский  клуб «Огонек — 67». Гуманитарной  помощью, переданной церковью «Вефания», обеспечены малоимущие семьи. Оказана спонсорская  помощь в проведении операции ребенку с ДЦБ, оформлена пенсия инвалиду первой  группы. Взято шефство над областным санаторием «Лісова пісня» и детским  реабилитационным  центром «Тополек».

     За свою деятельность ДСОО «Шкид» была награждена дипломом Национального Олимпийского комитета и статуэткой от уполномоченного ВСУ по правам человека  Н. Карпачевой.

     Благодаря работе организации и  занятости детей спортом уменьшились случаи наркомании, бродяжничества, прекратились уличные драки между подростками.

      В планах ДСОО «Шкид», создание широкой базы для работы с детьми по месту жительства; привлечение к этой работе широкого актива преподавателей физкультуры, тренеров, спортсменов, родителей, различных общественных организаций и  политических партий; проведение  в г. Шостка  областной спартакиады по различным видам спорта среди детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и  инвалидов.

 

 

 

 

 

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