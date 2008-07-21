Как сделать жизнь трудных подростков яркой, насыщенной и интересной?

22 июля 2008 года, 14.30 в УНИАН состоялась презентация уникального опыта работы детской спортивной общественной организации «Шкид» (г.Шостка, Сумской области) ее организаторами. На пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

- как на общественных началах, без начального капитала, сделать жизнь для социально-незащищенных категорий молодежи города и района интересной, насыщенной, яркой;

- как в небольшом городке организовать работу более 40 дворовых футбольных команд, городские футбольные турниры и первенство Украины по боксу среди юниоров, турнир по греко-римской борьбе;

- каким образом обеспечивать социальную защиту, прав и интересов детей и молодежи;

- как создать фонд для дополнительного финансирования, материально-технического обеспечения общественной организации;

- как заброшенные, аварийные помещения превратить в центр проведения соревнований и культурно-спортивных мероприятий, создать спортивные площадки с искусственным покрытием по месту жительства;

- как грамотно осуществлять рекламно-спортивную деятельность, направленную на развитие спорта в родном крае;

- как организовать досуг детей, укрепить отношения и установить дружеские связи между детьми из разных районов города.

ДСОО «Шкид» была создана в феврале 2005 года. Она объединила трудных подростков, детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и инвалидов. Основная цель организации - привлечение этой категории детей к бесплатным занятиям спортом, полезному делу во внеурочное время, что способствует организации их здорового образа жизни, отвлечению от совершения преступлений, наркомании, установлению в городе атмосферы доброжелательного общения ребят из разных микрорайонов.

За три года работы ДСОО «Шкид» удалось организовать 50 команд подростков по мини – футболу, по вольной борьбе, боксу, художественной гимнастике, дартс и другим видам спорта.Около двух тысяч подростков приняли участие в городских, областных соревнованиях и акциях: «Дети против терроризма», «За здоровый образ жизни», «Доброй воли» в помощь детям из малообеспеченных семей, инвалидам, детям-сиротам. Спортсмены ДСОО «Шкид» заняли 3-е место по греко-римской борьбе на чемпионате Украины.

Что конкретно сделано ДСОО «Шкид» за прошедшие годы?

Отстроен заново спортивный зал «Рубин» (переименован в «Шкид»), созданы спортивные площадки с искусственным покрытием, восстановлен детский клуб «Огонек — 67». Гуманитарной помощью, переданной церковью «Вефания», обеспечены малоимущие семьи. Оказана спонсорская помощь в проведении операции ребенку с ДЦБ, оформлена пенсия инвалиду первой группы. Взято шефство над областным санаторием «Лісова пісня» и детским реабилитационным центром «Тополек».

За свою деятельность ДСОО «Шкид» была награждена дипломом Национального Олимпийского комитета и статуэткой от уполномоченного ВСУ по правам человека Н. Карпачевой.

Благодаря работе организации и занятости детей спортом уменьшились случаи наркомании, бродяжничества, прекратились уличные драки между подростками.

В планах ДСОО «Шкид», создание широкой базы для работы с детьми по месту жительства; привлечение к этой работе широкого актива преподавателей физкультуры, тренеров, спортсменов, родителей, различных общественных организаций и политических партий; проведение в г. Шостка областной спартакиады по различным видам спорта среди детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и инвалидов.