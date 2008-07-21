Жительница Керчи выиграла ”мерседес” от ”Medoff”

Киев. 21 июля. УНИАН. Жительница г. Керчи Ирина КАРАСЬ выиграла "Мерседес" С-класса в рамках всеукраинского маркетингового исследования "Мой выбор Medoff, мой шанс Mercedes", которое проводилось с 1 апреля по 30 июня 2008 года. Она сможет купить дорогой автомобиль всего за одну гривню.

Розыгрыш состоялся сегодня в помещении УНИАН путем случайного выбора.

Кроме автомобиля было разыграно 100 цифровых фотоаппаратов и 50 плазменных телевизоров, которые победители акции также смогут купить за 1 гривню.

Чтобы принять участие в акции, украинцы должны были купить две бутылки водки "Medoff» и послать компании чек и заполненную анкету.

По словам бренд-менеджера марки "Medoff" Михаила ДОЛЖЕНКО, в этом маркетинговом исследовании приняли участие 80 тысяч участников из более чем тысячи украинских городов. Главная его цель – определить самую популярную водку, которую производит торговая марка "Medoff".

Справка УНИАН. Продукцию под торговой маркой "Medoff» производит компания «Союз-Виктан» (Украина) – один из крупнейших производителей алкогольных напитков, украинская часть группы компании «Союз-Виктан».

Предприятие основано в 1994 году. Основное производство сосредоточено в Крыму.

Основной бизнес компании - производство и дистрибуция алкогольных напитков. В ассортименте ТМ «Союз-Виктан», «Medoff», «Мърная». Также в портфеле компании коньяки ТМ «Коктебель», вина ТМ «Коктебель» и ТМ «Винодел», игристые вина ТМ «Союз-Виктан», слабоалкогольные негазированные напитки на основе натурального сока под ТМ «Longer».

*** Все водки под торговой марки "Medoff" отличаются особенным мягким классическим вкусом и производятся по эксклюзивной запатентованной технологии очистки. Технология производства и рецептуры не имеют аналогов в мире и запатентованы. В 2005 г. по данным британского рейтинга производителей алкоголя "Drinks International", бренд "Medoff" вошел в пятерку наиболее быстрорастущих мировых водочных брендов. Бренд "Medoff" уже второй год подряд завоевывает титул "Бренд года" в главной номинации "Народное признание".