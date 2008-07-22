ViDi Group планирует до 2012 года инвестировать 300 млн. долл. в строительство в Украине трех автогородков

Киев. 22 июля. УНИАН. Группа компаний ViDi Group (г. Киев) планирует до 2012 года инвестировать 300 млн. долл. в строительство в Украине трех автомобильных городков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор компании «ВиДи Авто Менеджмент Груп» Артем ТКАЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, компанией ViDi Group в 2006 году было принято решение о реализации стратегии строительства автомобильных городков - принципиально нового формата продажи легковых авто в Украине, при котором клиенты будут иметь возможность выбрать оптимальный для них автомобиль в одном из расположенных в автогородке дилерских центров, отвечающих всем стандартам производителя.

В частности, согласно пятилетнему стратегическому плану ViDi Group, компания планирует построить автомобильные городки в Киеве - «ВиДи АвтоСити Кольцевая», Борисполе (Киевская обл.) - «ВиДи АвтоСити Борисполь» и Одессе - «ВиДи АвтоСити Одесса».

А.ТКАЧЕНКО отметил, что автогородок «ВиДи АвтоСити Кольцевая» на территории 7 га будет включать 4 дилерских центра (Toyota, Ford, Nissan и еще один бренд, который компания не раскрывает); автогородок «ВиДи АвтоСити Борисполь» на территории 4,5 га будет включать 5 дилерских центров (Honda, Mazda и еще три бренда), а «ВиДи АвтоСити Одесса» на территории 10 га будет включать 7 дилерских центров (Toyota и еще шесть брендов).

Инвестиции в строительство автогородка «ВиДи АвтоСити Кольцевая» составят 100 млн. долл., «ВиДи АвтоСити Борисполь» - 70 млн. долл., «ВиДи АвтоСити Одесса» - более 100 млн. долл.

Девелопером данных проектов выступает компания «ВиДи Инжиниринг», а генподрядчиком - «ВиДи Будивныцтво», которые входят в состав группы компаний ViDi Group.

Предполагается, что строительство «ВиДи АвтоСити Кольцевая» будет завершено в 1-м квартале 2009 года, «ВиДи АвтоСити Борисполь» - в 1-м квартале 2010 года и «ВиДи АвтоСити Одесса» - в конце 2010 года.

Также А.ТКАЧЕНКО отметил, что сегодня, 22 июля, был заложен первый камень в строительство дилерского центра Honda - первого дилерского центра автомобильного городка «ВиДи АвтоСити Борисполь», расположенного на трассе «Киев-Борисполь».

Как сообщалось, первым 3S дилерским центром (аббревиатура «Sales, Service, Spare parts» означает «продажи, послепродажное обслуживание, запасные части), построенным ViDi Group, стал «Тойота Центр Киев «ВиДи Автострада» (проект начал работать в марте 2007 года). Общий объем инвестиций в современный 3S-центр по продаже автомобилей Toyota составил 15 млн. долл.

Справка УНИАН. ViDi Group - группа предприятий, основанная в 1994 году Виталием ДЖУРИНСКИМ. В состав ViDi Group входят «BиДи Автострада», «ВиДи Край Моторз», «Укравтопром-Инвест», «Украинская торгово-промышленная компания» и др. предприятия. Оборот компании в 2006 году составил 438 млн. грн., в 2007 году - 944 млн. грн. Численность персонала - свыше 1000 человек.

ViDi Group планирует увеличить количество собственных дилерских центров с 6 в 2008 году до 17 в 2012 году. Эти дилерские центры составят три автомобильных городка - два в Киевском регионе и один в Одесском.

По итогам 2007 года компанией ViDi Group было продано 7 тыс. автомобилей.