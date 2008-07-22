В клинике “Феофания” разработаны локальные клинические протоколы предоставления медицинской помощи

Киев. 22 июля. УНИАН. В Клинической больнице “Феофания” разработаны локальные клинические протоколы предоставления медицинской помощи пациентам, которые созданы с использованием медицинских стандартов на основе доказательной медицины.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель руководителя Государственного управления делами Ростислав ВАЛИХНОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, система стандартизации медицинских услуг на основе доказательной медицины является способом не только существенного улучшения качества предоставления медицинской помощи, но и рационального использования ресурсов отрасли. Он заметил, что это позволяет придерживаться четких критериев в отношениях между врачом и пациентом. Р.ВАЛИХНОВСКИЙ отметил, что медицинским стандартом в международной практике считается нормативный документ, который определяет перечень правил, требований и норм по предоставлению качественной медицинской помощи. В свою очередь, прибавил он, клинический протокол является детализированной инструкцией реализации этапов по предоставлению медицинской помощи пациенту. Заместитель руководителя Государственного управления делами заметил, что опыт “Феофании” в применении клинических протоколов является передовым. “Клиника не только разработала, но и работает за этими протоколами”, - сказал он.

В то же время, по словам Р.ВАЛИХНОВСКОГО, разработка таких протоколов позволяет не только реорганизовать больницу и оптимизировать ее возможности, но и создать структуру, которая будет контролировать реализацию принципов протоколов.

В свою очередь главный врач “Феофании” Игорь СЕМЕНИВ заметил, что на разработку клинических протоколов понадобилось 4 месяца. Он отметил, что эти локальные протоколы касаются предоставления неотложки. И.СЕМЕНИВ отметил, что воплощение таких протоколов дает колоссальный эффект. В частности, практика доказала, что пользу получают как пациенты, поскольку обеспечивается обследование и лечение по современным технологиям, так и лечебное заведение, которое имеет возможность рационально использовать финансовые, кадровые и материальные ресурсы.

В то же время профессор, заведующий кафедры пропедевтики внутренних болезней №1 Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Василий НЕТЯЖЕНКО заметил, что практика применения клинических протоколов давно внедряется в мире. Сейчас, по его словам, широко развивается разработка клинических протоколов, которые касаются профилактической медицины. В то же время, отметил он, недостатком протоколов является их “короткоживучесть”, поскольку такой документ нуждается в усовершенствовании каждые 2-3 года.