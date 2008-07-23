Медиа-центр «ИНФОРМ-БЮРО» просит президента и премьера дать оценку факту нападения на журналистов в Харькове

Киев. 23 июля. УНИАН. Сотрудники харьковского медиа-центра «ИНФОРМ-БЮРО» обратились к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой взять под личный контроль расследование факта препятствования журналистской деятельности.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила директор «ИНФОРМ-БЮРО» Алла ПЛИС.

По ее словам, 17 июля текущего года возле гостиницы «Харьков» произошло нападение на съемочную группу медиа-центра. Она отметила, что в этот день проходили съемки программы «Стройки вне законов», которая заключается в раскрытии фактов незаконного строительства. А.ПЛИС подчеркнула, что съемочная группа вместе с представителями государственной архитектурной строительной инспекции снимала «обычный рейд» данной структуры на территории гостиницы «Харьков». По ее словам, на территории гостиницы, которая является памятником архитектуры, проводится строительство. А.ПЛИС подчеркнула, что сотрудники инспекции должны были передать строителям акт, согласно которому строительные работы ведутся с нарушениями. Директор медиа-центра утверждает, что по просьбе охраны строительного объекта, съемочная группа предоставила свои документы, после чего, по настоятельной просьбе охраны, вынуждена была покинуть место стройки. «После этого к нам подошел человек достаточно известный в Харькове бизнесмен, почетный консул Австрии и соучредитель гостиницы «Харьков» Александр ДОВТЯН. Он наблюдал несколько минут за тем как происходит съемка. Когда он увидел, что оператор направил на него камеру, он подошел к оператору и ударил по камере», - сказала она.

В свою очередь оператор “ИНФОРМ-БЮРО” Владимир УСПЕНСКИЙ отметил, что съемка программы производилась двумя камерами. По его словам, после того как А.ДОВТЯН ударил по камере, завязалась потасовка между съемочной группой и охраной А.ДОВТЯНА. Вследствие этого, камера одного из операторов была полностью разбита, а весь видеоматериал был изъят. В то же время, по словам В.УСПЕНСКОГО, данный инцидент был записан на флеш-карты камер, о которых охрана не знала и не могла отобрать. «Не зная, что видеоподтверждение есть, господин ДОВТЯН всем начал говорить, что журналисты напали на него», - сказал оператор. В качестве доказательства во время пресс-конференции была продемонстрирована видеозапись произошедшего инцидента.