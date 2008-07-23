1-3 августа в Крыму состоится I Международный литературно-художественный фестиваль “Баррикада на Тузле”

Киев. 23 июля. УНИАН. 1-3 августа в Автономной Республике Крым состоится Первый международный литературно-художественный украинско-крымско-татарско-российско-белорусский фестиваль “Баррикада на Тузле”, организованный творческим объединением “Последняя баррикада”.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель объединения "Последняя баррикада" Олесь ДОНИЙ.

По его словам, мероприятия фестиваля пройдут в городах Симферополь, Керчь и на острове Тузла. В рамках фестиваля состоятся литературные чтения на украинском, русском, белорусском, крымско-татарском языках и ряд перформансов.

О.ДОНИЙ напомнил, что "Последняя баррикада" уже проводила многочисленные аналогичные фестивали, в частности, это Киевская баррикада, Харьковская и Луцкая баррикады, День Независимости с Махно, который проводится в г. Гуляйполе Запорожской области, Всеукраинский фестиваль вертепов.

«А теперь наш взгляд был ориентирован на Крым, чтобы показать, что и Крым – это наша земля. Что в Крыму может быть не только какие-то действия, связанные либо с курортным сезоном, либо с внешними негативными факторами, а, наоборот, что в Крыму может буйно расцветать украинская культура”, - отметил О.ДОНИЙ.

По его словам, в последующие годы этот фестиваль в Крыму планируется расширить и другими участниками, которые будут представлять весь крымский этногенез, в частности, болгар, греков, итальянцев, эстонцев и других народов, которые населяли или населяют полуостров.

Относительно нынешней программы фестиваля О.ДОНИЙ подчеркнул, что мероприятия будут проходить не просто в разных городах, но и в разных местах – от закрытой территории Керченской тюрьмы до открытой площадки на берегу моря.

“Идея была такая: от самого закрытого помещения, каковым является тюрьма, до самого открытого, каковым является остров (Тузла), который продувается со всех 4-х сторон приятным морским воздухом”, - сказал О.ДОНИЙ.

Он сообщил, что Минкультуры и Минсемьи обещают помочь с финансированием фестиваля, который полностью обеспечивается финансово украинской стороной. По словам О.ДОНИЯ, пока не внесены изменения в Госбюджет, фестиваль будет проведен, в частности, за средства благотворителей.

«Мы достаточно мало, в отличие от Москвы, обращаем внимание на Крым. Нам нужно больше обращать внимания на регионы и больше усиливать это коммуникативное пространство, больше усиливать наши связи между Киевом и другими областями, в данном случае целой Автономной Республики. Если мы начнем это С маленького островка и распространим на весь Крым – это будет большой позитив», - сказал представитель объединения - организатора фестиваля.

По информации О.ДОНИЯ, 1 августа фестиваль начнется в Симферополе, 2 – пройдут мероприятия в Керчи и на о. Тузла, 3 августа – снова в Керчи.

«У нас акция не политическая, а исключительно культурная. И к этому нужно относиться как к гуманитарной идее”, - добавил руководитель "Последней баррикады".

Кроме того, как сообщалось на пресс-конференции, 23-24 августа с.г. в г. Гуляйполе будет проведен Третий литературно-музыкальный фестиваль “День Независимости с Махно”.