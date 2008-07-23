Мельниченко обеспокоен отказом правительства и правоохранительных органов США провести экспертизу его записей

Киев. 23 июля. УНИАН. Бывший офицер Управления государственной охраны Украины Николай МЕЛЬНИЧЕНКО выражает обеспокоенность и непонимание по поводу отказа правительства и Федеральной службы расследований США повести фоноскопическую экспертизу записей и записывающих устройств, которые, по утверждению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, он сделал в кабинете бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сделал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Я хочу обратиться к журналистам за помощью. Ведь США на сегодняшний день отказались от ранее достигнутой с ПАСЕ договоренности о предоставлении экспертов ФБР для проведения такой экспертизы. В связи с этим сейчас ситуация вокруг этого зашла в правовой тупик, что делает невозможным расследование Генеральной прокуратурой Украины резонансных дел”, - отметил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Говоря о возможных причинах такой ситуации, он отметил определенные кулуарные договоренности заинтересованных в нерасследовании резонансных дел лиц с американской стороной.

“Такой своей позицией США “умывают руки” в борьбе с коррупцией в Украине”, - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля 2008 года заместитель генерального прокурора Украины Николай ГОЛОМША заявлял, что как только следствие получит результаты фоноскопических экспертиз записей Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, обвинения по делу гибели Г.Гонгадзе могут быть предъявлены конкретным лицам.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в январе 2007 снова приехал в Украину и стал сотрудничать со следствием по делу Г.Гонгадзе.

19 марта 2008 года он заявил, что прекращает свое сотрудничество с Генеральной прокуратурой Украины, чтобы таким образом стимулировать работу этого ведомства для раскрытия резонансных уголовных дел.