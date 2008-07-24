На международном конкурсе «Газетный дизайн-2007» «Газета по-киевски» получила престижные награды за лучший дизайн
Для «Газеты по-киевски» стало уже хорошей традицией побеждать на престижных конкурсах прессы и дизайна как в Украине, так за рубежом. Чего скрывать- наряду с главной наградой- читательским вниманием, письмами и звонками в редакцию нашей взыскательной публики, приятно получать награды из рук настоящих профессионалов из сферы журналистики и дизайна.
Не стала изменять сложившейся традиции «Газета по-киевски» и на недавно завершившемся в Москве открытом Международном конкурсе «Газетный дизайн- 2007», в котором приняло участие 57 изданий из различных регионов России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Оценивали их работы такие «светила» мировой газетного дизайна, как Марк Портер (креативный директор Guardian Великобритания), Сорен Ниеланд (арт-директор Politiken Дания), Анатолий Гусев (арт-директор ИД «Коммерсант», Дмитрий Сурнин, сопредседатель оргкомитета конкурса «Газетный дизайн», Россия и другие).
Кроме специальной награды судей в главной номинации «Лучший газетный дизайн», «Газета по-киевски» получила «Знак отличия» за графическое оформление материалов «В гостях у Сатаны» (13.07 2008 автор А. Манчук, фотокорреспондент Ю.Сапожников) и «Кладбище имени Засядька» (09.11. 2007, автор Е.Хорольская).
По словам Дмитрия Сурнина, «Газета по-киевски» «не похожа ни на какие другие, со своей мега- характерной «физиономией», каким-то сумасшедшим драйвом и творческой наглостью. …Аутентичность… пронизывает всю газету- от названия до оформления. Это настоящий документ эпохи.». «Все наши победы на конкурсах дизайна - результат слаженной работы команды журналистов, фотокорреспондентов и дизайнеров. Мы стараемся увидеть «Газету..» глазами читателя, - так прокомментировал итоги конкурса главный художник «Газеты по-киевски» Александр Шингур.
Справка: Другие победы «Газеты..»:
2006 год
· «Лучшее использование иконографики»- Бронза (за работу «Дорога жизни для Троещины»)
· «Лучший информационный пакет»- Знак отличия (за работу «Бабий яр, которого мы не знаем»
2004 год
· «Лучший газетный дизайн»- Знак отличия
· «Лучшее оформление первой полосы»- специальная награда судей за первые полосы номеров, посвященных Оранжевой революции)
· «Лучший информационный пакет»- Знак отличия за материал «Забытая война»
· «Лучше использование документальных фотографий» (специальная награда судей)
· «Лучшее использование недокументальных иллюстраций» - Знак отличия
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К пресс-секретарю издательства «Пресс-центр»
Игорю Михайленко
Тел. 362 84 07 моб. 8 067 220 62 29