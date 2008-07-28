Планируется отменить обязательное маркирование мобильных телефонов, которые будут ввозиться в Украину централизованно - начальник УДЦР

Киев. 28 июля. УНИАН. В ближайшее время планируется отменить обязательное маркирование мобильных телефонов, которые будут ввозиться в Украину централизованно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН начальник госпредприятия “Український державний центр радіочастот” (УДЦР) Павел СЛОБОДЯНЮК.

Он отметил, что централизованный ввоз мобильных телефонов станет возможным после внесения изменений в Решение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №802 “Об утверждении Положения о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучающих устройств”, которым определен порядок ввоза, в частности, мобильных телефонов.

“Операторы рынка идут на централизованные поставки мобильных телефонов, а мы для них отменяем марки”, - сказал он.

П.СЛОБОДЯНЮК отметил, что в настоящее время проект новой редакции решения №802 разработан, и в ближайшее время будет обнародован на сайте НКРС. В то же время он затруднился пока назвать сроки внесения изменений в решение 802, так как пока работа НКРС заблокирована, а внести изменения в это решение можно только на заседании НКРС. Пока же действует решение НКРС №802, согласно которому при выдаче всех новых разрешений на ввоз мобильных телефонов выдаются марки.

По словам П.СЛОБОДЯНЮКА, централизованный ввоз мобильных телефонов подразумевает такой механизм их ввоза на территорию Украины, когда за разрешением на ввоз обращается или представительство производителя телефонов (если оно вправе это делать), или операторы рынка, список которых определен производителем мобильных телефонов и передан в УДЦР.

При этом, как отметил П.СЛОБОДЯНЮК, операторы рынка, которые ввезли телефоны в Украину, “в течение 10 дней после пересечения границы должны будут предоставить IMEI (уникальные номера мобильных телефонов, которые идентифицируют телефоны в сети мобильного оператора – УНИАН) всех ввезенных ими телефонов на территорию Украины».

По его данным, в УДЦР будет создана специальная база данных по уникальным номерам мобильных телефонов, которые легально ввезены в Украину. В дальнейшем, по словам П.СЛОБОДЯНЮКА, механизм использования такой БД может быть различным – например, УДЦР может сотрудничать с операторами мобильной связи по разным направлениям; гражданин, покупающий телефон, может получить информацию в УДЦР о легальности телефона; и др.

В частности, по мнению начальника УДЦР, «введение базы данных кодов IMEI совпадает с основными положениями» двух законопроектов, внесенных народными депутатами, которые направлены на борьбу с хищением мобильных телефонов: законопроекты «О внесении изменений в некоторые законы Украины по борьбе с незаконным завладением мобильными терминалами (нардепы Сухой Я.М. и Петров Б.Ф.) и «О внесении изменений в Закон Украины «О телекоммуникациях» (о предотвращении противоправного пользования конечным оборудованием телекоммуникаций».

«В отношении тех, кто не хочет централизованно ввозить мобильные телефоны, нам придется оставить маркирование телефонов», - сказал П.СЛОБОДЯНЮК.

Также, по его словам, останется маркирование и для других видов радиоэлектронных средств.

Справка УНИАН. Как известно, обязательное маркирование учетными марками мобильных телефонов, согласно решению НКРС №802, введено в Украине с 7 июня 2008 года. Против такого маркирования выступили практически все основные игроки рынка, обвиняя НКРС и УДЦР в перетаскивании на себя функций таможенных органов и других. В июне 2008 года НКРС обратилась в МВД с предложением приостановить проверку субъектов рынка на наличие маркирования мобильных телефонов до сентября 2008 года.