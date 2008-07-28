За семь месяцев 2008 года втрое увеличилось число легально ввезенных в Украину мобильных телефонов

Киев. 28 июля. УНИАН. За почти семь месяцев 2008 года число легально ввезенных в Украину мобильных телефонов составило одни миллион, что втрое больше, чем за аналогичный период 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН начальник госпредприятия “Український державний центр радіочастот” (УДЦР) Павел СЛОБОДЯНЮК.

Он сказал, что, по оценкам УДЦР, доля легально ввезенных на территорию Украины мобильных телефонов от общего числа ввезенных телефонов в 2008 году составила 20-25%, в то время как в 2007 году этот показатель составлял всего 8%.

Как сообщал УНИАН, по оценкам холдинга Unitrade, за первое полугодие 2008 года в Украину были ввезены 3,9 млн. мобильных терминалов