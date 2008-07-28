Долг украинцев перед банками за полгода составил 25,3 млрд. грн., или 15% от кредитного портфеля – эксперт

Киев. 28 июля. УНИАН. Задолженность украинцев перед кредитными организациями за полгода т.г. составила 25 млрд. 313 млн. грн., или 15% от общего кредитного портфеля банков. Такие результаты обнародовал генеральный директор Европейского агентства по возвращению долгов Александр ИЛЬЧУК сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

В то же время, сообщил А.ИЛЬЧУК, по данным Национального банка Украины, на 1 июля т.г. задолженность населения перед банками составила 1,5% от общего кредитного портфеля. По данным Ассоциации украинских банков – 1,7%. «Я не знаю, каким образом расходятся эти две цифры, почему это происходит», - сказал эксперт.

А. ИЛЬЧУК также отметил, что до конца 2008 г. проблемная задолженность в розничном кредитном портфеле украинских банков превысит 17% и достигнет 28 млрд. 689 млн. грн. «В связи с развитием кэш-кредитования, цифра «невозвратов» будет расти», - считает эксперт.

«Объем проблемного кредитного портфеля банков на сегодня в Украине составляет около 20 млрд. грн.», - сказал А. ИЛЬЧУК. По его словам, критический порог невозвращенных кредитов, которые могут быть у банка, 30%. По неофициальным данным, ряд украинских банков уже сегодня находится на границе этого порога», - отметил эксперт.