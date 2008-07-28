До 2012 г. сумма долгов, переданных коллекторам, превысит 2 млрд. грн. – эксперт

Киев. 28 июля. УНИАН. До 2012 г. общая сумма задолженности перед компаниями, переданная коллекторам, составит 2 млрд. 200 млн. грн. Такие данные обнародовал генеральный директор Европейского агентства по возвращению долгов Александр ИЛЬЧУК сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По словам А. ИЛЬЧУКА, сегодня коллекторские компании работают с проблемной задолженностью на общую сумму 1-1,2 млрд. грн.

По данным Европейского агентства по возврату долгов, сегодня 80% проблемной задолженности, с которой работают коллекторские компании, занимают кредиты физических лиц. Среди других задолженностей, с которыми работаю коллекторы: портфель страховых компаний (6%), телекоммуникационных компаний (1%), других (13%).

По прогнозам агентства, до 2012 г. показатели изменятся таким образом: проблемные портфели банков составят 68%, портфели страховых компаний – 6%, телекоммуникационных компаний – 1% и портфели других компаний - 13%.

Справка УНИАН. Коллектор - учреждение, организация, производящие сбор определенного вида товаров (в данном случае долгов) и их распределение по адресатам назначения.