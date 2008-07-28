Директор ”Укрторфа” просит Генпрокуратуру возбудить уголовное дело по факту рейдерского захвата концерна

Киев. 28 июля. УНИАН. Директор Государственного концерна "Укрторф" Виктор ЮРЧЕНКО просит Генеральную прокуратуру возбудить уголовное дело в связи с рейдерским захватом концерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщается в тексте соответствующего заявления В.ЮРЧЕНКО в Генпрокуратуру от 25 июля т.г., распространенном сегодня на пресс-конференции, 24 июля 2008 года в 10 утра на предприятие прибыли главный исполнитель ОГИС Печерского районного управления юстиции в г. Киеве ВАСИЛЬЕВА О.В. вместе с председателем Правления ОАО "Тайга" СОБЧЕНКО В.М. и свыше 20 неизвестными лицами крепкого телосложения. "ВАСИЛЬЕВА О. В. начала требовать, чтобы мы с работниками Государственного концерна «Укрторф" Министерства угольной промышленности Украины в течение 20 минут покинули помещение дома №65 по ул. Красноармейской", - говорится в заявлении.

"После этого, с согласия главного государственного исполнителя ВАСИЛЬЕВОЙ О.В., неизвестные лица во главе с СОБЧЕНКО В.М. начали выносить все имущество из помещения и выбивать двери кабинетов Государственного концерна "Укрторф", - отмечается в документе.

Как сообщил В.ЮРЧЕНКО, судебная волокита вокруг помещения по ул. Красноармейской длится не один год. Последнее судебное решение, которое было вынесено в интересах ОАО "Тайга", касалось Украинского концерна торфяной промышленности "Укрторф", который сейчас находится в состоянии ликвидации и по указанному адресу уже не находится.

По словам В.ЮРЧЕНКО, теперь по адресу ул. Красноармейская №65 (третий этаж) находится Государственный концерн "Укрторф", созданный постановлением Кабинета министров Украины от 3 мая 2007 г. Несмотря на представленные документы об этом, судебный исполнитель ВАСИЛЬЕВА О. В. позволила неизвестным вывезти имущество компании, включительно с печатями и документацией.

В.ЮРЧЕНКО также сообщил, что ночью с 24 на 25 июля были установлены решетки на входе в помещения "Укрторфа" и в настоящее время работников концерна не пропускают на работу. Представители правоохранительных органов, присутствующие на месте, не повлияли на ситуацию, сказал он.

Как сообщается в пресс-релизе, распространенном на пресс-конференции, ГК «Укрторф» (ранее - Украинский концерн торфяной промышленности «Укрторф» в свое время содержал на балансе все здание по ул. Большая Васильковская (бывшая - Красноармейская), 65, общей площадью 5,5 тыс. кв. м. Однако, в конце 90-х годов это здание оказалось в руках коммерческой фирмы «Тайга», что привело к длительному судебному спору меду указанной фирмой и правительством Украины, который продолжается и доныне.

Присутствующий на пресс-конференции председатель Конфедерации свободных профсоюзов Михаил ВОЛЫНЕЦ в свою очередь отметил, что, несмотря на поданное заявление, правоохранительные органы до сих пор не вмешались в ситуацию. "Я не могу понять, почему еще до этого времени силовые структуры не отреагировали, хотя надеюсь, что такое реагирование состоится, что, в конце концов, интересы государства будут защищены", - сказал М.ВОЛЫНЕЦ.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины постановлением от 3 мая 2007 г. № 689 создал Государственный концерн “Укрторф”. В концерн вошли предприятия: Волыньторф, Житомирторф, Киевторф, Коростышевский завод “Реммашторф”, Подилляторф, (г. Хмельницкий), Ривнеторф, Сумыторф, Черниговторф и Укринспалыво (Черкасская обл.).

Государственный концерн “Укрторф” является государственным хозяйственным объединением, контроль за деятельностью которого осуществляет Министерство угольной промышленности.

Концерн осуществляет координацию работы его участников, которая проводится по принципу единого технологического процесса, связанного с добычей и переработкой торфа.