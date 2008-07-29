«Воля» и региональная кабельная сеть компании SigmaBleyzer объединяются для создания крупнейшего кабельного провайдера Украины

Providence Equity Partners увeличивает инвестиции в объединенную компанию до более $300 миллионов, что является крупнейшей сделкой фонда прямых инвестиций в Украине

Киев, Украина, 29 июля 2008 г. – Компания SigmaBleyzer объявила об объединении компании «Воля» (Aquorn Limited) и региональных кабельных операторов, принадлежащих фондам прямых инвестиций под управлением SigmaBleyzer (Oisiw Limited), и создании ведущего провайдера кабельных услуг в Украине, который будет осуществлять свою деятельность в более 15 крупнейших городов Украины.

Образованная в результате слияния единая компания, которая будет носить название Volia Limited, будет предоставлять услуги доступа к телевизионным программам и высокоскоростного доступа в Интернет более чем 2,5 миллионам домохозяйств Украины. Отдельной сделкой Providence Equity Partners, один из самых известных в мире фондов прямых инвестиций в сфере медиа и телекоммуникаций, осуществит дополнительную инвестицию в компанию «Воля»; таким образом, общая сумма инвестиций в объединенную компанию превысит US$300 миллионов. Сделка утверждена Антимонопольным комитетом Украины.

«Мы очень рады расширению сотрудничества с компанией Providence, ведущим фондом прямых инвестиций и одним из крупнейших и наиболее опытных инвесторов в медийные и телекоммуникационные компании в мире», - отметил Майкл Блейзер, президент и CEO SigmaBleyzer. «Объединение наших кабельных бизнесов является стратегически разумным шагом, который позволит нам предоставлять нашим абонентам лучшие в своем классе услуги на единой операционной платформе. Мы считаем, что увеличение инвестиций в украинский кабельный бизнес со стороны Providence свидетельствует о доверии к украинской экономике».

«Объединение компании «Воля» и региональных кабельных сетей SigmaBleyzer позволит создать кабельную компанию с уникальными возможностями, способную удовлетворить быстро растущий в Украине спрос на самые передовые технологии доступа к телевизионным программам и высокоскоростного доступа в Интернет», - заявил Джонатан М. Нельсон, CEO Providence. “Мы рады расширению сотрудничества с «Волей» и возможности продолжать совместную работу с господином Блейзером и господином Бойко и их командами для дальнейшего развития и увеличения ценности компании в будущем».

Сергей Бойко, президент компании «Воля», который возглавит объединенную компанию, заявил: «Я вижу огромный потенциал в объединении деятельности. На данный момент мы имеем необходимую платформу, знания и опыт для создания ведущего кабельного бренда и обеспечения всех абонентов в региональных городах таким же уровнем и качеством услуг, какими пользуются наши абоненты в Киеве». Компания Goldman Sachs International выступила в роли финансового советника акционеров Oisiw.

О компании Providence Equity Partners Inc.

Компания Providence Equity Partners – один из крупнейших в мире фондов прямых инвестиций, специализирующихся на компаниях в сфере медиа, развлечений, телекоммуникаций и информации во всем мире. Компания Providence управляет прямыми инвестициями на общую сумму около 22 миллиарда долларов США и с момента основания компании в 1989 г. осуществила инвестиции в более чем 100 компаний, находящихся в более чем 20 странах мира. Среди активов компании такие крупные инвестиции как Bresnan Broadband Holdings, Casema, Com Hem, Digiturk, Education Management Corporation, eircom, Freedom Communications, Hulu, Idea Cellular, Kabel Deutschland, Metro-Goldwyn-Mayer, NexTag, Ono, Open Solutions, PanAmSat, ProSiebenSat.1, Recoletos, TDC, Univision, VoiceStream Wireless, Warner Music Group, Western Wireless и Yankees Entertainment and Sports Network. Штаб-квартира компании Providence расположена в Providence, штат Род-Айленд (США). Офисы компании находятся в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне, Гонконге и Нью Дели.

О компании «Воля»

«Воля» - ведущий провайдер телекоммуникационных услуг: кабельного телевидения и высокоскоростного доступа в Интернет в Украине. После объединения новообразованная компания Volia Limited будет обслуживать свыше 2,5 миллионов домохозяйств и 1,8 миллионов активных пользователей. «Воля» предоставляет услуги доступа к пакетам телевизионных программ (как с использованием новейшей цифровой, так и аналоговой технологии), высокоскоростного доступа к Интернету, голосовую связь (VoIP) и услуги крупнейшего в Украине дата-центра. В настоящее время ведется работа по внедрению новых услуг – «видео по запросу» (VoD) и платные просмотры (PPV), - которые в будущем будут предложены абонентам.

Volia Limited была образована в результате слияния ряда операторов, приобретенных компанией SigmaBleyzer за последние несколько лет. С момента приобретения этих компаний, «Воля» занимается объединением и улучшением работы первоначальных кабельных операторов.

О компании SigmaBleyzer

Компания SigmaBleyzer работает в Восточной Европе уже более пятнатцати лет и является одним из самых крупных и опытных управляющих фондами прямых инвестиций в данном регионе. Благодаря хорошо развитой местной инфраструктуре, системе управления, построенной по западному образцу, и знанию местного рынка SigmaBleyzer создала одну из лучших инвестиционных компаний в регионе. SigmaBleyzer управляет фондами и специальными инвестиционными компаниями на общую сумму свыше 1 миллиарда долларов США и с 1994 г. осуществила инвестиции в более чем 100 компаний в Украине. Управляя группой фондов прямых инвестиций, в настоящее время работающих в Украине, Румынии, Болгарии и Казахстане, SigmaBleyzer использует комбинированную инвестиционную модель, разработанную специально для стран с развивающейся рыночной экономикой. Эта модель основана на одновременном создании ценности на микро- (уровне предприятий) и макроуровне. Благодаря уникальному подходу и активному присутствию в регионе, в котором большинство клиентов компании не смогли бы осуществлять инвестиции самостоятельно, SigmaBleyzer предлагает инвесторам широкий спектр привлекательных инвестиций. Имея офисы в Киеве, Харькове, Софии, Бухаресте, Астане и в Хьюстоне (штат Техас, США), SigmaBleyzer располагает инфраструктурой, необходимой для успешного управления портфельными компаниями и позволяющей им полностью раскрыть свой потенциал, одновременно увеличивая ценность этих компаний для инвесторов, акционеров, сотрудников, клиентов и других.

За дальнейшей информацией обращайтесь:

SigmaBleyzer Марк Рудкин

+1-713-621-3111 msrudkin@sigmableyzer.com

Воля Кабель Алина Сигда

+38-044-207-7092 asigda@volia.com

Providence Equity Partners Эндрю Коул

+1-415-618-8750 acole@sardverb.com