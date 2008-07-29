Депутат Фельдман уверен, что ВР соберется на внеочередное заседание и примет изменения в госбюджет

Киев. 29 июля. УНИАН. Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН уверен, что Верховная Рада соберется на внеочередное заседание и примет изменения в государственный бюджет.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

«Я уверен, что премьер-министру удастся собрать всех депутатов», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

По его словам, необходимо срочно внести изменения в госбюджет, чтобы помочь людям, пострадавшим от наводнения в западных областях Украины.

А.ФЕЛЬДМАН считает, что, не смотря на серьезность положения, сегодня ряд политических сил пытаются заполитизировать этот вопрос.

«Причем здесь блокировка трибуны, если люди остались без крова», - сказал А.ФЕЛЬДМАН, комментируя намеренье фракции Партии регионов в первый день новой сессии Верховной Рады требовать рассмотрения вопроса об освобождении Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел, если до того времени правительство проигнорирует соответствующие требования этой политической силы.

Как сообщал УНИАН, БЮТ инициирует созыв в четверг внеочередной сессии Верховной Рады для внесения изменений и дополнений в госбюджет, которые должны урегулировать выделение денег на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

28 июля на заседании СНБО Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил членам совета поддержать решение об объявлении отдельных территорий западных областей Украины зонами чрезвычайной экологической ситуации.

После заседания СНБО председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что парламент будет созван в четверг, 31 июля.

Он отметил, что, в соответствии с законом Украины о чрезвычайном положении, украинский парламент должен в течение трех дней одобрить соответствующий Указ Президента (о введении чрезвычайного положения – УНИАН).

В Партии регионов расценили предложение провести внеочередную сессию ВР как очередной самопиар Ю.ТИМОШЕНКО