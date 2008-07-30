В 2007 г. ситуация с правами человека в Украине ухудшилась – отчет Хельсинского союза

Киев. 30 июля. УНИАН. В 2007 г. ситуация с правами человека в Украине ухудшилась, несмотря на определенные сдвиги в соблюдении отдельных прав и свобод.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор всеукраинской ассоциации правозащитных организаций “Украинский Хельсинский союз по правам человека” Владимир ЯВОРСКИЙ, представляя ежегодный доклад организации “Права человека в Украине-2007”.

Он отметил, что остается неизменно плохой ситуация с соблюдением запрещения истязаний и жестокого поведения, права на жизнь в контексте расследования случаев лишения жизни, права на справедливый суд, права на приватность, права на доступ к информации.

По словам В.ЯВОРСКОГО, едва ли не самой большой проблемой остается необеспечение права на справедливый суд. Длительные судебные процессы, значительная коррупция, отсутствие независимости судов и невыполнение почти 70% судебных решений является многолетней характеристикой украинского правосудия в решениях Европейского суда по правам человека, докладах правозащитников и международных организаций. Однако проект судебной реформы, подготовленный комиссией по укреплению демократии и утверждению верховенства права, который мог бы улучшить ситуацию, не утверждают уже на протяжении многих лет.

В.ЯВОРСКИЙ отметил, что проблемой остается значительный объем слежки за лицами со стороны правоохранительных органов. По оценкам правозащитников, ежегодно в стране выдается около 12 тыс. разрешений на снятие информации с каналов связи. Хотя это меньше, чем в 2003 г. (около 40 тыс.), однако в 4 раза больше от количества разрешений, выданных в любой стране западной Европы или США.

Отдельно В.ЯВОРСКИЙ остановился на вопросе свободы слова в Украине, который, по его словам, с каждым годом получает все большее значение.

“Давление со стороны исполнительной власти ослабилось, однако увеличилось давление со стороны владельцев - основателей СМИ. Образование огромных холдингов и монополизация медиа-пространства, которое происходит последних два года и наблюдается путем мониторинга владельцев СМИ, который мы проводим, приводит к тому, что хоть и существует конкуренция между этими холдингами, но холдинги отстаивают все-таки больше свою позицию, и во многих холдингах существует достаточно жесткая цензура информации. И это является проблемой Украины. И никаких эффективных механизмов противодействия этим проблемам на сегодня не существует”, - сказал правозащитник. Как отметил В.ЯВОРСКИЙ, особенно ситуация со свободой слова ухудшается на местном уровне.

На пресс-конференции также сообщили, что согласно данным доклада, по состоянию на 2007 г. треть населения Украины находилась за чертой бедности. Особенно проблема заострилась после существенного увеличения коммунальных тарифов и роста инфляции, ведь, по словам правозащитников, система защиты бедных от таких действий не является адекватной.

Правозащитники также утверждают, что правительство страны не выполняет рекомендации международных органов ООН, Советы Европы и ОБСЕ, что может свидетельствовать о том, что в стране отсутствует какая-либо системная политика по улучшению прав и свобод.

В.ЯВОРСКИЙ сообщил, что с полным текстом доклада можно ознакомиться на сайте Украинского Хельсинского союза. В подготовке доклада “Права человека в Украине-2007” приняли участие 35 правозащитных организаций из большинства регионов страны. Документ состоит из 22 разделов, среди которых “Право на жизнь”, “Право на доступ к информации”, “Свобода передвижения и свободного выбора места проживания”, “Социально-экономические права” и др.