Киев. 30 июля. УНИАН. Правозащитники констатируют общий рост насилия в Украине.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ, презентуя ежегодный доклад “Права человека в Украине-2007” всеукраинской ассоциации правозащитных организаций “Украинский Хельсинский союз по правам человека” (УХСПЧ).

Отдельно правозащитники отмечают увеличение насилия в стране на основании расовой нетерпимости.

“Имеем очень серьезное увеличение количества насильственных нападений на расовой и этнической почве. В 2007 г. совершено в 5 раз больше нападений, чем в 2006 г., а за первые 4 месяца 2008 г. – в 2 раза больше, чем за весь 2007 год. И это уже становится проблемой, поскольку такое количество нападений свидетельствует о деятельности таких радикальных организаций, которые прибегают к насилию в отношении иностранцев”, - сказал Е.ЗАХАРОВ.

В то же время, по его словам, “адекватной реакции” со стороны государственных структур не наблюдается. Единственное, как отметил представитель УХСПЧ, что пока начало действовать в этом направлении – это создание при МВД специального подразделения по расследованию таких нападений. “В этом году уже появились первые приговоры суда по 161 статье Уголовного кодекса, которая карает за разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды”, - сообщил правозащитник.

На пресс-конференции Е.ЗАХАРОВ также акцентировал внимание на общем увеличении в Украине неуважения к праву, к суду и к принципам права. По его словам, стали частыми самосуды.

“Неоднократно можно услышать, что люди фактически не ждут милицию, а расправляются сами с теми, кто совершил ДТП, с теми, кто хочет что-то построить там, где нельзя. Это свидетельствует о том, что люди не верят власти, и что они пытаются решать свои проблемы сами”, - отметил Е.ЗАХАРОВ.