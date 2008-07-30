Уровень инфляции в Украине в 2008 г. достигнет 25% - эксперты

Киев. 30 июля. УНИАН. По прогнозам экспертов компании «Форекс-Клуб», уровень инфляции в Украине в этом году достигнет 25%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель информационно-аналитического центра «Форекс Клуб» Николай ИВЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, уровень инфляции может составить 21-22% в случае, если темпы инфляции в июле-августе составят по 0,5%, а в сентябре-декабре - по 1%. «Пессимистический вариант - это 27% годовой инфляции», - сказал Н.ИВЧЕНКО.

Справка УНИАН. В Украине в июне к маю 2008 года рост инфляции составил 0,8%, в июне т.г. к июню 2007 года - 29,3%.

По данным Госкомстата, с начала текущего года (за январь-июнь 2008 года (к декабрю 2007 года)) рост потребительских цен составил 15,5%. Индекс потребительских цен за январь-июнь 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года увеличился на 26,4%.

Инфляция по итогам 2007 года (декабрь к декабрю) составила 16,6%, в 2006 году - 11,6%, в 2005 году - 10,3%.