Правозащитники заявляют о серьезных ущемлениях политических прав украинцев

Киев. 30 июля. УНИАН. В Украине наблюдается снижение уровня политической свободы граждан.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ, презентуя ежегодный доклад “Права человека в Украине-2007” всеукраинской ассоциации правозащитных организаций “Украинский Хельсинский союз по правам человека”.

“Я хотел бы отметить такую общую тенденцию, которая началась фактически в 2007 г. и продолжается и распространяется, – это уменьшение уровня политической свободы в Украине. Политической свободы в Украине становится все меньше и меньше”, - сказал Е.ЗАХАРОВ.

Это, по его мнению, связано с тем, что фактически люди, которые не являются членами партий, не могут стать депутатами даже районного совета, “потому что только через партийного босса можно попасть в списки”. Исходя из этого, фактически правом быть избранным могут воспользоваться 4% избирателей, которые являются членами политических партий, заметил Е.ЗАХАРОВ.

При этом он отметил, что выборы в Украине проходят по закрытым спискам. “И в этих условиях, когда мы избираем кота в мешке, достаточно тяжело ожидать от представительских органов власти, что они будут эффективно работать и их работа будет качественной, что мы и видим”, - добавил правозащитник.

“Кроме того, наблюдается департизация государства, когда украинские политические партии, каждая из которых очень похожая на бывшую КПСС, все больше усиливают дисциплину. Они требуют императивный мандат, который фактически означает жесткое подчинение членов партий – народных депутатов лидерам. Такая политическая культура не похожа на политическую культуру демократических и цивилизованных стран, где индивидуальность, ум и способности людей ценятся больше, чем подчинение одному лидеру”, - отметил Е.ЗАХАРОВ. Фактически все политическая партии в нашей стране, по его словам, “идут в этом фарватере”.