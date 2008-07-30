Процентные ставки по кредитам снизятся не раньше средины 2009 г. – эксперт

Киев. 30 июля. УНИАН. Эксперты компании «Форекс Клуб» уверены, что процентные ставки по кредитам, которые предоставляют украинские банки для физических и юридических лиц, снизятся не раньше середины 2009 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра «Форекс Клуб» Николай ИВЧЕНКО сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

"Тенденция к росту процентных ставок будет продолжаться – до конца года могут увеличиться ставки по иностранной валюте до 1%, в гривне – до 2%", - сказал эксперт.

Он отметил, что "еще полгода роста (процентных ставок) не будет, но не будет и падения. Но населению не стоит ожидать снижения процентных ставок в текущем году и в первой половине 2009 г. Реальное снижение кредитных процентных ставок начнется только в середине 2009 г.», - говорит Н. ИВЧЕНКО.