Политологи прогнозируют принятие ВР решения о выделении средств на преодоление последствий стихийного бедствия

Киев. 30 июля. УНИАН. Политологи прогнозируют, что Верховная Рада примет закон о внесении изменений в бюджет для выделения средств на преодоление последствий стихийного бедствия в Западной Украине.

Как отметил на пресс-конференции в УНИАН директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО, депутаты должны объединиться в вопросе выделения средств на преодоление последствий наводнения. “Думаю, что это не тот вопрос, который на сегодня должен был бы делить фракции. Перед бедой все политические вопросы отступают на задний план, и стоит вопрос преодоления последствий трагедии. Хочется верить, что завтра депутаты проявят не только государственный ум и свои государственнические позиции, но и ответственность и человечность”, - сказал он.

К.БОНДАРЕНКО выразил надежду, что завтра парламент рассмотрит законопроект о внесении изменений в бюджет, предложенный Кабинетом Министров.

Он напомнил, что существует действующий закон о зоне чрезвычайной экологической ситуации, в ст. 10-й которого говорится о том, что в случае, если не хватает бюджетных средств и средств резервного фонда, правительство обращается в Верховную Раду и соответственно вносит изменения в бюджет. “У Президента, согласно законодательству, нет оснований для того, чтобы вносить параллельный законопроект”, - сказал он.

Политолог также не исключает, что может быть ситуация, когда на голосование будут поставлены оба законопроекта и не проголосуют ни один.

Директор Центра политического маркетинга Василий СТОЯКИН считает вероятным, что депутаты проголосуют за выделение средств для преодоления последствий стихийного бедствия, но вряд ли будет проголосован законопроект о внесении изменений в бюджет, который предлагает премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО. Он считает что Президент, подавая свой законопроект в нарушение Конституции и бюджетного кодекса, дает четкий сигнал депутатам НУ-НС. “Ребята, если вы не проголосуете за мой проект, а проголосуете за проект коалиционного правительства, вы станете моими врагами. У вас есть два выбора: не голосовать за бюджет ТИМОШЕНКО или вас завтра обвинят в том, что вы тоже принимали участие в отравлении Президента”, - сказал политолог. По мнению В.СТОЯКИНА, необходимо рассчитывать на “дипломатические способности” Ю.ТИМОШЕНКО - сможет ли она уговорить другие парламентские силы проголосовать хотя бы за то, что действительно нужно принять сейчас без расчета на принятие бюджета в целом.

Профессор Национального университета “Киево-Могилянская Академия”, политолог Алексей ГАРАНЬ не исключает, что будут приняты изменения о выделении средств на преодоление последствий стихийного бедствия и не будут приняты общие изменения в бюджет. “Сила, которая будет голосовать против дополнительных средств, и фактически они будут завалены, это будут колоссальные электоральные и имиджевые потери, и здесь инстинкт самосохранения должен им диктовать соответствующую линию поведения и поиск компромисса”, - сказал он. А.ГАРАНЬ считает, что существование трех законопроектов внесения изменений в бюджет осложняет ситуацию и не способствует принятию изменений в бюджет. “Вызывает удивление, что есть правительственный и президентский проект. В этом не было бы нечего странного, если бы президентская сила не была в коалиции и не была в правительстве. С политической точки зрения мы видим продолжение противостояния”, - сказал эксперт. По его убеждению, какая бы ситуация ни сложилась, с имиджевой точки зрения выигрывает правительство и Юлия ТИМОШЕНКО. “Либо эти изменения будут утверждаться и она выступает инициатором этих изменений, либо они не будут утверждаться, и она сможет перевести ситуацию на других”, - прибавил он.

Политологи также согласились с тем, что, если бы НАТО предоставило помощь Украине в преодолении последствий стихийного бедствия, то это положительно повлияло бы на имидж Альянса. Они также выразили удивление поведением Президента, который поехал отдыхать в Крым в такое трудное для жителей пострадавших регионов время. “Юлия ТИМОШЕНКО выиграла в имиджевом плане у Президента, поскольку населению Западной Украины была непонятной позиция главы государства, который поехал сейчас отдыхать вместо того, чтобы быть на переднем фланге борьбы и руководить ликвидацией самого страшного в истории последних лет наводнения”, - сказал К.БОНДАРЕНКО.