«Киевреконструкция» обжалует противоправные действия правоохранительных органов, производивших выемку документов в компании

Киев. 30 июля. УНИАН. АК «Киевреконструкция» обжалует противоправные действия правоохранительных органов, производивших во вторник, 29 июля, выемку документов в компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила представитель АК «Киевреконструкция» адвокат Оксана ВИСНЕВСКАЯ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Она рассказала, что вчера представители следственных органов Голосеевского районного отделения милиции, при поддержке спецподразделения «Беркут», а также ряда других не установленных лиц, в отсутствии официальных представителей компании произвели выемку документов в рамках уголовного дела о законности приватизации здания по ул. Круглоуниверситетской, 16/7.

При этом, как отметила адвокат, при выемке документов были нарушены ряд положений Уголовно-процессуального кодекса.

В частности, уточнила О.ВИСНЕВСКАЯ, проникновение представителей правоохранительных органов в офис «Киевреконструкции» осуществлялось в отсутствии официальных представителей компании, а при выемке изымались оригиналы документов без предоставления возможности снятия копий. При этом, подчеркнула адвокат, выемка документов производилась также в помещениях, которые переданы «Киевреконструкцией» в аренду другим юридическим лицам. В этой связи О.ВИСНЕВСКАЯ отметила, что только 5% изъятой документации может иметь отношение к законности приватизации здания по ул. Круглоуниверситетской, 16/7.

Кроме того, адвокат сообщила, что официальному представителю компании было необоснованно отказано в возможности подписи и внесения замечаний в протокол выемки документов.

«Мы будем подавать жалобу на действия сотрудников органов МВД. В частности, мы будем оспаривать их действия во время обыска, поскольку мы считаем, что эти действия были полностью противоречащими законодательству Украины», - сказала О.ВИСНЕВСКАЯ.

Директор строительной компании «Киеврембуд», которая совместно с «Киевреконструкцией» реализует ряд строительных проектов, Виталий КУЧЕРЕНКО не исключил, что исходя из рассказов представителей правоохранительных органов, участвовавших в выемке документации, данные действия могут быть связаны с конфликтом вокруг площадки по ул. Соломенская 17а, на которой компания по заказу «Киевреконструкции» возводит жилой дом.

В свою очередь О.ВИСНЕВСКАЯ добавила, что между Министерством внутренних дел Украины и АК «Киевреконструкция» в настоящее время продолжается хозяйственный спор, предметом которого является здание по ул. Круглоуниверситетской, 16/7.