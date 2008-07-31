Помогите спасти жизнь!

10:54, 31 июля 2008
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22-летний Александр болен лейкемией, ему поставили страшный диагноз – острый Т-линейный лимфобластной лейкоз, ФАБ –тип L2. На сегодня он  уже прошел 10 курсов химиотерапии, но его единственный шанс – это трансплантация костного мозга от неродственного донора. Такую операцию в Украине не далеют, ее стоимость в Санкт-Петербурге – $70 тыс., а  поиск неродственного донора  - еще ?15 тыс.

Помогите спасти жизнь Александру, не останьтесь равнодушными к судьбе молодого человека, которому  еще только жить! 

 

 

Расчетный счет в гривнах

Получатель    Гурский Александр

Наименование банка    ПРИВАТБАНК

Номер счета    29244825509100

МФО    305299

ОКПО    14360570

Назначение платежа   Благодійний внесок

 

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