22-летний Александр болен лейкемией, ему поставили страшный диагноз – острый Т-линейный лимфобластной лейкоз, ФАБ –тип L2. На сегодня он уже прошел 10 курсов химиотерапии, но его единственный шанс – это трансплантация костного мозга от неродственного донора. Такую операцию в Украине не далеют, ее стоимость в Санкт-Петербурге – $70 тыс., а поиск неродственного донора - еще ?15 тыс.

Помогите спасти жизнь Александру, не останьтесь равнодушными к судьбе молодого человека, которому еще только жить!

Расчетный счет в гривнах

Получатель Гурский Александр

Наименование банка ПРИВАТБАНК

Номер счета 29244825509100

МФО 305299

ОКПО 14360570

Назначение платежа Благодійний внесок