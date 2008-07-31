Помогите спасти жизнь!
10:54, 31 июля 2008Последние события
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22-летний Александр болен лейкемией, ему поставили страшный диагноз – острый Т-линейный лимфобластной лейкоз, ФАБ –тип L2. На сегодня он уже прошел 10 курсов химиотерапии, но его единственный шанс – это трансплантация костного мозга от неродственного донора. Такую операцию в Украине не далеют, ее стоимость в Санкт-Петербурге – $70 тыс., а поиск неродственного донора - еще ?15 тыс.
Помогите спасти жизнь Александру, не останьтесь равнодушными к судьбе молодого человека, которому еще только жить!
Расчетный счет в гривнах
Получатель Гурский Александр
Наименование банка ПРИВАТБАНК
Номер счета 29244825509100
МФО 305299
ОКПО 14360570
Назначение платежа Благодійний внесок
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