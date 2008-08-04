Федор Конюхов: По великому шелковому пути – вместе

Федор Конюхов – уроженец Украины и гражданин России обладатель приза ЮНЕСКО «За честную игру», занесён в энциклопедию «Хроника человечества», в Книгу рекордов Гиннеса.

Конюхов говорит: «Я всегда хотел бы пройти с сине-желтым флагом вокруг света, построить яхту с названием «Украина». Я бы за честь посчитал выступать в соревнованиях от такой страны – моей Родины».

Медиа-холдинг «МВ» и запорожское областное отделение Союза содействия развитию сельскому зеленому туризму в Украине решили совместными усилиями донести информацию о нашем земляке до максимально широкого круга тех, кому она интересна. В частности, рассказать о намеченной на 2009 год экспедиции по Великому шелковому пути. Но сначала о том, чем занимался Федор Конюхов в июле-августе на своей Родине – в Приазовье, на Мелитопольщине, в Киеве.

12 июля Супруги Конюховы с младшим сыном трехлетним Колей побывали в заповеднике «Каменная могила» - древнейшем на Земле археологическом памятнике и на Терпеньевских целебных источниках.

13 июля Конюховы принимали друзей в поселке Атманай на берегу Утлюкского лимана, что в Акимовском районе. Здесь Федор Филиппович построил часовню Святого Николая и колодец Целителя Пантелеймона. Часовня (пять подобных уже построены в России) – в память погибших путешественников и рыбаков. Имена всех, с кем Конюхов был знаком лично или кого считает необходимым вспомнить – на мемориальных плитах. В ближайшие дни будет установлена еще одна – ее привезут одесские и мелитопольские друзья погибшего «тигра снегов» Вячеслава Терзыула.

25 июля После недельного пребывания Конюхова в России с его участием прошел круглый стол в редакции «МВ», посвященный развитию зеленого сельского туризма в регионе. В нем участвовали первые руководители Приазовского, Мелитопольского, Акимовского районов, депутат облсовета Иван Аносов, директор Мелитопольского краеведческого музея, хозяева сельских домов, другие вовлеченные в процесс: руководители Ассоциации налогоплательщиков, турагентств», Первого кредитного союза и др.

29 июля На базе Мелитопольского педуниверситета проведен Всеукраинский семинар «Кластеры пчеловодства – путь к развитию сельских территорий и укреплению здоровья общества», в котором участвовали Станислав Соколенко, профессор, президент Международной фундации содействия рынкам, Лидия Дудка, исполнительный директор национальной ассоциации пасечников Украины «Укрпчелпром» и Наталья Бернага, предсеатель Запорожской областной Ассоциации налогоплательщиков. Участники из разных регионов Украины решили создать первый в стране кластер «Пчела не знает границ», который станет обеспечит качественно новый этап в развитии отечественного пчеловодства и реализации конкурентоспособного продукта.

После окончания официальной части на родине Конюхова в селе Чкалово Приазовского района председатель благотворительного союза пчеловодов «Бджилка» Николай Васьковский вручил ему мини-пасеку. В стадии решение вопрос о передаче в аренду Запорожскому союзу содействия зеленому сельскому туризму родительской земли Конюховых для создания Музея рыбаков и путешественников, а также парка.

1 августа Федор Филиппович выступил перед ребятами из детского оздоровительного центра «Северянин» (Кирилловка Акимовского района). Тогда же, 1 августа, началась очередная международная «Встреча старых друзей», на этот раз проходившая неподалеку от Кирилловки. «Старые друзья» - сторонники экстрима: девять из них отплыли из Комиссаровки (Херсонщина), чтобы вплавь преодолеть по Утлюкскому лиману почти 19 км. до острова Бирючий. До финиша доплыл лишь один - организатор встречи Сергей Минько (владелец бренда «Мелитопольская черешня»).

3 августа В Киеве профессор Станислав Соколенко организовал экскурсию Конюхову в во Владимирский и Софийский соборы, на Андреевский спуск, в Лавру. Здесь он прикоснулся к истокам отечественной культуры, помолился и поблагодарил Бога за возможность вернуться на родную землю. В Свято-покровском женском монастыре Федор Филиппович передал монахиням чкаловский сотовый мед со своей Родины.

А потом в мастерской на Пушкинской состоялась встреча двух художников-земляков – гостя Федора Конюхова и хозяина Петра Лебединца. В ней участвовали работающие в Киеве мелитопольцы Юлия Гриценко, директор РА «МегаПростор», Светлана Саварона, редактор раздела «Мода» журнала «Натали» и Евгений Рыбка, главный редактор проекта «Досье» «ЛигаБизнесИнформа». Все они остаются мелитопольцами, и условились о том, что осенью представят в родном городе совместную выставку полотен и фотографий Конюхова и Лебединца, а также одного из организаторов встречи Натальи Бернаги, еще в 80-х годах возглавлявшей клуб мелитопольких фотохудожников.

Планы Федора Конюхова на ближайшие две недели:

4 августа, 14.00 – пресс-конференция на радио «Эра»;

4 августа, 17.00 – веб-конференция в «Газете по-киевски»;

4 августа, 18.00 – посещение ННЦ «Институт пчеловодства им. Прокоповича УААН (директор Леонид Боднарчук), встреча с Запорожским землячеством;

5 августа – встреча в Днепропетровске с профессором археологии Ириной Ковалевой и директором Института общественных исследований Владимиром Панченко;

5 августа – посещение лагеря детского сельского зеленого туризма Светланы Науменко в Царичанском районе Днепропетровской области;

6 августа, 11.00 – встреча с руководством Запорожской области Александром Старухом и Александром Бережным;

6 августа, 12.00 – посещение Хортицы;

6 августа, 14.30 – пресс-конференция для запорожских журналистов;

8-9 августа – посещение Ростова (издательский дом «Крестьянин»);

16 августа – Фестиваль рыбаков Федора Конюхова в Атманае (проводит ООО «Атманай», Александр Дегтярь, Валерий Гермаковский).