Известный российский путешественник Конюхов создал благотворительный фонд в Украине

Киев. 4 августа. УНИАН. Известный российский путешественник украинского происхождения Федор КОНЮХОВ создал в Украине свой благотворительный фонд, который будет заниматься строительством библиотек и планетариев в украинских селах.

Об этом Ф.КОНЮХОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Фонд создан не для того, чтобы организовывать и финансировать экспедиции. Фонд создан потому, что мы хотим строить библиотеки, церкви, часовни, планетарии, помогать строить детскую школу путешественников», - отметил Ф.КОНЮХОВ.

По его словам, руководителями Фонда Федора КОНЮХОВА в Украине станут генеральный директор ООО «МВ-ХОЛДИНГ» Михаил КУМОК и представитель Запорожского областного общества сельского зеленого туризма Наталья БЕРНАГА.

В свою очередь Н.БЕРНАГА сообщила, что пчеловоды Запорожской области подарили своему известному земляку мини-пасеку (Ф.КОНЮХОВ родился в селе Чкалово Запорожской области – УНИАН). «Благодаря этому мы создаем первый в Украине кластер пчеловодов «Пчела не знает границ». Такое предложение высказал Федор КОНЮХОВ», - сообщила она.

Справка УНИАН. Ф.КОНЮХОВ родился 12 декабря 1951 года. Отец - Филипп Михайлович, потомок рыбаков-поморов из Архангельской губернии, мать - Мария Ефремовна, уроженка Бессарабии.

Первую экспедицию В.КОНЮХОВ осуществил в 15 лет – пересек Азовское море на рыбацкой весельной лодке.

К 50 годам совершил более 40 уникальных экспедиций и восхождений, выражая свое видение мира в картинах и книгах.

В 1983 году принят в Союз художников СССР. С 1996 года - член Московского Союза Художников (МСХ) секция "Графика", с 2001 года также состоит в секции МСХ "Скульптура".

Лауреат Золотой Медали Российской Академии Художеств, почетный академик Российской академии художеств, автор более 3 тыс. картин. Участник российских и международных выставок.

Член Союза писателей России.

Ф.КОНЮХОВ совершил 4 кругосветных плавания, 15 раз пересек Атлантику, один раз на весельной лодке. Заслуженный мастер спорта.