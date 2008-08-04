Киев. 4 августа. УНИАН. Известный российский путешественник украинского происхождения Федор КОНЮХОВ намерен привлечь украинцев к участию в своей следующей экспедиции «Великий шелковый путь»

Об этом Ф.КОНЮХОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«В нашей экспедиции участвуют монголы, казахи, китайцы. Я бы хотел, чтобы участвовали в этой экспедиции и украинцы. Мы через день будем в Запорожье смотреть – Великий шелковый путь как раз проходил через Запорожскую область - есть документы, которые это доказывают, и далее шел на Францию, в Париж. Это такая тайная мечта – пройти через Украину и дальше уйти на Францию. Но это уже будет третий этап, если вы согласитесь», - сказал Ф.КОНЮХОВ.

По его словам, экспедиция начнется в сентябре в столице Монголии Улан-Батор. Оттуда путешественники на верблюдах планируют пройти через Китай, Казахстан и Вологодскую область. Предполагается, что экспедиция завершится в Калмыкии. Ф.КОНЮХОВ уточнил, что экспедиция приурочена к 400-летию присоединения Калмыкии к России.

«Я украинец и россиянин в одном лице. И хотел бы, чтобы меня именно так и представляли», - сказал Ф.КОНЮХОВ, отвечая на вопрос о своем гражданстве.

Путешественник добавил, что не отказался бы, если бы ему предложили почетное гражданство Украины. «Я имею звания почетного гражданина Калмыкии, Италии… Не отказался бы и от предложения Украины», - добавил Ф.КОНЮХОВ.

Справка УНИАН. Ф.КОНЮХОВ совершил 4 кругосветных плавания, 15 раз пересек Атлантику, один раз на весельной лодке. Заслуженный мастер спорта.

Путешественник удостоен звания Почетного жителя города Находка (Приморский край, Россия), города Терни (Италия) и поселка Бергин (Калмыкия, Россия).

Ф.КОНЮХОВ является первым в мире путешественником, который достиг пяти полюсов нашей планеты: Северного географического (трижды), Южного географического, полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, полюса высоты Эверест и полюса яхтсменов – Мыс Горн.