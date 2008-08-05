Янукович и Тимошенко являются самыми вероятными кандидатами на выход во второй тур президентских выборов - эксперты

Киев. 5 августа. УНИАН. Премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ являются самыми вероятными кандидатами на выход во второй тур будущих президентских выборов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 25 ведущих украинских политологов и экспертов, проведенного с 28 июля по 3 августа Центром социологических и политических исследований "Социоизмерение", обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН председателем правления центра Сергеем ТАРАНОМ.

По его словам, только пятая часть опрошенных считают, что шансы попасть во второй тур выборов главы государства имеет действующий Президент Виктор ЮЩЕНКО.

В то же время среди возможных кандидатов на выход во второй тур эксперты назвали председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА и лидера блока своего имени Владимира ЛИТВИНА.

В то же время ни один из опрошенных не считает, что такими кандидатами могут стать лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО, руководитель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, председатель Соцпартии Украины Александр МОРОЗ, лидер Гражданского движения “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО или мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Последний, как отметил С.ТАРАН, "если и будет принимать участие в президентских выборах, то только как технический кандидат".

Говоря об электоральных ресурсах трех основных участников будущей избирательной гонки, фактически все (96%) эксперты убеждены, что они будут основными для Ю.ТИМОШЕНКО; 44% опрошенных считают, что электоральные ресурсы также будут существенными для В.ЯНУКОВИЧА, в то же время 64% экспертов считают, что главными для него станут финансовые ресурсы.

Всего 20% опрошенных экспертов склонны считать, что на них может положиться и В.ЮЩЕНКО. Вместе с тем 60% респондентов убеждены, что нынешний глава государства имеет больше всего административного ресурса, на который он будет полагаться во время будущих президентских выборов. В то же время политологи убеждены, что все трое основных кандидатов будут иметь равные информационные ресурсы для ведения своих избирательных кампаний.

Кроме того, эксперты считают, что наиболее желательным кандидатом в Президенты Украины для Запада является Ю.ТИМОШЕНКО (48% опрошенных), для России - В.ЯНУКОВИЧ (48%).

В то же время половина опрошенных экспертов убеждена, что пребывание в должности премьер-министра является наилучшей предвыборной стратегией для лидера БЮТ, и именно с этой позиции ей нужно начинать избирательную кампанию.

Около половины опрошенных склонны считать, что В.ЯНУКОВИЧУ также было бы выгодно начинать президентскую избирательную кампанию в должности премьера, которую он может занять в случае переформатирования парламентской коалиции.

Вместе с тем, делая выводы по результатам опроса, С.ТАРАН отметил, что в новом политическом сезоне не стоит ждать добровольной отставки нынешнего правительства. По его убеждению, если такая отставка произойдет, то только благодаря ситуативному союзу Президента и Партии регионов.