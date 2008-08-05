Ющенко может во второй раз стать главой государства в случае договоренности о политреформе, которая ограничит полномочия Президента - эксперты

Киев. 5 августа. УНИАН. Ведущие украинские политические эксперты скептически относятся к возможности Виктора ЮЩЕНКО во второй раз стать Президентом Украины при нынешних условиях, а потому считают, что он получил бы больше шансов, если бы смог договориться с политическими оппонентами о конституционной реформе, которая предусматривает ограничение полномочий и избрание главы государства парламентом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 25 ведущих украинских политологов и экспертов, проведенного с 28 июля по 3 августа Центром социологических и политических исследований "Социоизмерение", обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН председателем правления центра Сергеем ТАРАНОМ.

По словам С.ТАРАНА, такое мнение во время опроса высказали 44% политолога. Поэтому не исключено, что в команде В.ЮЩЕНКО будут попытки обеспечить второй срок его пребывания в должности Президента путем институционных изменений, или другими неожиданными шагами, которые ломают установившиеся правила игры (роспуск парламента, неожиданные политические союзы и т.п.), сказал С.ТАРАН.

В то же время 28% опрошенных экспертов считают, что В.ЮЩЕНКО лучше не принимать участия в президентских выборах и не поддерживать ни одного из кандидатов.

По одному эксперту считают, что лидеру страны нужно "принять решение о роспуске нынешнего состава парламента и проведении одновременных парламентских и президентских выборов, активно участвуя в них", и "поддержать на выборах Ю.ТИМОШЕНКО, с перспективой стать премьер-министром", или "поддержать на выборах Виктора ЯНУКОВИЧА, с перспективой стать премьером".