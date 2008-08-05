Шевченко надеется на принятие ВР уже в этом году закона, которым будут устранены проблемы доступа общественности к информации

Киев. 5 августа. УНИАН. Народный депутат Украины от фракции БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО надеется, что Верховная Рада уже в этом году примет законопроект “О доступе к публичной информации”, благодаря которому будут устранены проблемы доступа общественности к общественно важной информации.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Депутат отметил, что зарегистрировал в парламенте законопроект “О доступе к публичной информации” под №2763. Он сообщил, что в подготовке этого документа приняли участие 8 общественных организаций, работу которых поддержал проект “Содействие активному участию граждан в противодействии коррупции в Украине “Достойная Украина”.

По словам депутата, “есть все шансы” на принятие этого проекта закона этой осенью, чтобы он вступил в силу уже с 2009 года.

А.ШЕВЧЕНКО отметил, что законопроект “О доступе к публичной информации” в случае его принятия должен обеспечить гражданам и, в первую очередь, журналистам доступ к информации.

Он подчеркнул, что в законопроекте выписан механизм, как это право будет гарантировано, “каким образом власть, чиновники должны работать с информационными запросами”. По словам депутата, в проекте выписан специальный механизм защиты информаторов, то есть людей, которые работают в структурах власти или владеют информацией, являющейся очень важной для общества, и которые “рискуют своей работой и карьерой”, когда обнародуют эту информацию.

“Мы бы хотели, чтобы этот закон защитил тех людей, кто готов бросить вызов коррупции, вызов другим неприятным вещам, которые есть в структурах власти, не рискуя своим будущим”, - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

В свою очередь, присутствовавшая на пресс-конференции заместитель председателя Центра политико-правовых реформ Марьяна ДЕМКОВА, которая также принимала участие в подготовке законопроекта, отметила, что в законопроекте четко определено понятие “открытая информация” и “информация с ограниченным доступом”, а также установлены максимально короткие сроки для предоставления ответов на запросы. По ее словам, проектом закона предусмотрено, что такой ответ должен быть предоставлен не позже чем через 5 рабочих дней, а во время чрезвычайных ситуаций, когда, в частности, существует угроза жизни и здоровью людей - через 48 часов. М.ДЕМКОВА подчеркнула, что законопроектом также предусмотрено бесплатное предоставление информации, установлена ответственность за непредоставление ответов на запросы.

М.ДЕМКОВА подчеркнула, что в случае принятия этого законопроекта будет отменено действие 11 статей закона Украины “Об информации”.

Еще один разработчик законопроекта, президент Ассоциации медиа-юристов, секретарь Национального союза журналистов Украины Татьяна КОТЮЖИНСКАЯ сообщила, что этим документом предусмотрено предоставление информации не только органами власти, как определено в настоящее время действующим законодательством, но и должностными и служебными лицами.

По ее словам, кроме того, законопроектом предусмотрено, что юридические лица, независимо от форм собственности, которые владеют общественно важной информацию, также будут обязаны предоставлять ее.

Т.КОТЮЖИНСКАЯ отметила, что законопроектом “О доступе к публичной информации” закрепляется право на обращение в органы власти с устным запросом. Кроме того, предусматривается право на обжалование ответа «не по существу информационного запроса».