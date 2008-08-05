Компания «Тайга» заявляет, что является собственником здания по Большой Васильковской, и предлагает «Укрторфу» сесть за стол переговоров

Киев. 5 августа. УНИАН. ОАО «Тайга» заявляет, что является собственником здания по Большой Васильковской, 65, и предлагает государственному концерну «Укрторф» сесть за стол переговоров для урегулирования дальнейших взаимоотношений на условиях договора аренды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила первый заместитель председателя правления, начальник юридического отдела ОАО «Тайга» Светлана СТОЛЯРЕНКО.

Она напомнила, что Верховный хозяйственный суд Украины своим постановлением от 24 июня подтвердил право собственности ОАО «Тайга» на здание по Большой Васильковской, 65. Она уточнила, что в настоящий момент ОАО «Тайга» не известно о том, обжаловано ли данное постановление в кассационном порядке в Верховном суде Украины. При этом она напомнила, что 24 июля по данному решению суда было открыто исполнительное производство, которое, однако, не было осуществлено в связи с силовым противостоянием его сопровождавшим.

В этой связи С. СТОЛЯРЕНКО отметила, что руководство компании удивлено действиями сотрудников «Укрторфа», а также группы неизвестных лиц во главе с народным депутатом Украины председателем Независимого профсоюза горняков (НПГ) Михаилом ВОЛЫНЦОМ, препятствовавших силовым методом исполнению судебного решения. При этом она допустила, что участие в конфликте нардепа может быть вызвано тем, что НПГ, так же как и «Укрторф», без правовых оснований арендует в этом же здании площади.

По словам С. СТОЛЯРЕНКО, в ходе потасовок 25 июля и 30 июля сотрудникам компании «Тайга», в том числе и женщинам, были нанесены различные телесные повреждения, факт которых был зафиксирован медэкспертизой. В этой связи, сообщила С. СТОЛЯРЕНКО, сотрудники компании как физические лица обратились в Печерское районное отделение милиции г. Киева с соответствующими заявлениями.

В ходе пресс-конференции также была продемонстрирована видеозапись, на которой М. ВОЛЫНЕЦ пытается препятствовать доступу в помещения, занимаемые «Укрторфом», сотрудников «Тайги», а также представителей милиции, которые пассивными действиями пытались предотвратить противостояние.