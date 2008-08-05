Открытое письмо НАК «Энергетическая компания Украины» главному редактору и журналистам Интернет-издания «Украинская правда»

Уважаемая госпожа Елена! Уважаемые господа журналисты!

Как вам, очевидно, известно, Интернет издания «Українська правда» 29 июля 2008 года обнародовало статью Сергея Овчинникова под названием «Днипрооблэнерго»: классика рейдерства».

Национальная акционерная компания «Энергетическая компания Украины» 1 августа 2008 года обратилась к редакции «Украинской правды» с официальным письмом, в котором просила прекратить распространение указанной статьи и опубликовать опровержение изложенной в ней информации как такой, которая не соответствует действительности, основывается на неправдивых фактах и перекрученных обстоятельствах, то есть является недостоверной.

Однако редакция издания не отреагировала на обращение нашей компании, чем нарушила не только права и охраняемые законом интересы юридических и физических лиц, упомянутых в приведенной статье, но и нормы действующего гражданского законодательства и законодательства, регулирующего деятельность средств массовой информации, которые возлагают обязанность на журналистов и изданий опровергать недостоверную информацию, обнародованную ими.

В связи с вышеизложенным, НАК «Энергетическая компания Украины» считает необходимым обратиться к вам с этим открытым письмом, в котором, во-первых, привести объективную позицию относительно обстоятельств и событий, описанных в статье «Днипрообленерго»: классика рейдерства». Во-вторых, как мы считаем, мы имеем право высказать свою точку зрения относительно объективности, беспристрастности и профессиональности подхода «специалистов», не обремененных нормами журналистской этики, в представлении указанного материала, поскольку стали объектом грязной и позорной попытки влияния на общественное мнение.

«Экономическая правда» преподносит себя как проект «Украинской правды», посвященный бизнесу и экономике. Цитируем: «Миссия проекта - способствовать повышению прозрачности власти, внедрению принципов свободного рынка в Украине и минимизации государственного вмешательства.

Проект предусматривает не только функционирование сайта как СМИ, но и проведение собственных экономических и социальных исследований с целью влияния на общественное мнение и решения должностных лиц.

«Экономическая правда» не размещает платных материалов без отметки ® (реклама). Мы также не публикуем так называемых заказных статей.

Редакция печатает лишь те материалы, которые, на наш взгляд, являются важными для понимания того, что происходит в экономике Украины. Мы можем быть субъективными, но будем всегда пытаться подавать разные точки зрения на одно и то же событие».

Если приведенные в вашем издании (http://www.epravda.com.ua/about) принципы работы «Экономической правды» не пустые слова и не ширма для реализации «общественного заказа» для формирования «нужной» идеологии и морали для влияния на общественное мнение в нужном направлении, то мы предлагаем вашему вниманию следующую информацию, которая позволит вам приблизить ваше экономическое и социальное исследование темы к объективным реалиям, а общественное мнение к сформированному на принципах объективного и всестороннего освещения событий с учетом позиций всех задействованных в ситуации сторон.

30 апреля 2008 года состоялись общие собрания акционеров ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго», на котором, среди прочего, рассматривались вопросы утверждения отчетов Дирекции и Наблюдательного совета общества. Однако ни генеральный директор ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго» Э.С. Соколовский, ни уполномоченные представители Наблюдательного совета общества для отчета на общее собрание акционеров не прибыли. Как следствие, отчеты утвержденные не были, а работа Дирекции ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго» признана неудовлетворительной, в частности, в связи с невыполнением финансового плана ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго». Общее собрание акционеров также приняло решение об отзыве действующего на тот момент состава Наблюдательного совета ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго» и избрании нового состава наблюдательного органа общества.

НАК «Энергетическая компания Украины» как акционер, владеющий 75% акций ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго», вместе с другими акционерами, приняла участие в вышеупомянутом общем собрании, что, в свою очередь, с учетом соблюдения определенного действующим законодательством Украины и Уставом общества порядка созыва и проведения общих собраний, исключает возможность обжалования правомочия самих собраний и принятых на них решений.

Наблюдательный совет ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго» 5 мая 2008 года принял решение отозвать с занимаемой должности генерального директора ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго» Эдуарда Степановича Соколовского и назначил исполняющим обязанности генерального директора общества Андрея Феодосиевича Мартынюка.

Основанием для отзыва Э.С. Соколовского, кроме упомянутого невыполнения финансовых планов общества, стало также совершение им действий, выходящих за пределы полномочий исполнительного органа общества и генерального директора, противоречащих решениям акционеров общества, а также направленные на создание препятствий акционерам ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго» в реализации имеющихся у них прав по участию в управлении обществом.

Последующие действия Э.С.Соколовского заключались в создании препятствий выполнению решения Наблюдательного совета ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго» от 5 мая 2008 года и проявились в издании распоряжений о недопущении на территорию общества исполняющего обязанности генерального директора А.Ф. Мартынюка и в других действиях, направленных на препятствование последнему, а также членами Наблюдательного совета в выполнении их должностных обязанностей.

В конечном итоге такой саботаж вынудил А.Ф.Мартинюка обратиться в суд с иском об устранении препятствий в выполнении им своих должностных обязанностей. В рамках данного судебного производства суд принял постановление о запрещении создавать препятствия законно избранному и.о. генерального директора ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго» А.Ф. Мартынюку в выполнении им полномочий и обязанностей генерального директора общества и членам Наблюдательного совета ОАО «ЕК «Днипрообленерго» – в выполнении ими своих уставных полномочий. Кроме того, Э.С. Соколовского суд обязал передать Председателю Наблюдательного совета печати, штампы, уставные документы ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго» и другое имущество общества, которое было вверено ему при назначении на должность генерального директора ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго».

Невыполнение решения суда и последующее сопротивление господина Соколовського Э.С. распоряжению передать дела вновь назначенному и.о. генерального директора ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго» вынудили А.Ф.Мартинюка обратиться к государственной исполнительной службе с целью выполнения вышеупомянутого решения суда в принудительном порядке в соответствии с требованиями законодательства Украины об исполнительном производстве.

Однако законные требования государственного исполнителя также столкнулись с противоправным сопротивлением прежнего руководителя ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго». В помощь позиции Э.С.Соколовского, который продолжал незаконно удерживать под своим контролем служебные помещения и документы общества, прибыли отдельные высокопоставленные должностные лица, среди которых был замечен народный депутат Украины от Партии регионов, члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Украины Павел Петрович Корж.

Следовательно, события 25 июля 2008 года, описанные в статье Сергея Овчинникова «Днипрооблэнерго»: классика рейдерства», собственно, были ничем другим, как попытками выполнить законные решения органов управления ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго» и решения суда о запрете препятствовать их выполнению.

Каждый из вышеприведенных фактов подтверждается надлежащими документами.

Это объективное изложение обстоятельств событий 25 июля 2008 года, состоявшихся в ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго». А теперь позвольте высказать мнение о профессионализме журналистов, публикующихся в «Украинской правде». Глубокое сомнение вызывает честность и беспристрастность издания «Украинская правда», средства массовой информации, «которое не печатает заказных статей».

НАК «Энергетическая компания Украины» является крупнейшим акционером ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго» и владеет 75% акций общества, что, как вы понимаете, предоставляет возможность компании принимать любые решения по вопросам управления обществом.

При этом НАК «Энергетическая компания Украины» является компанией, 100% акций которой принадлежит государству в лице Министерства топлива и энергетики Украины, а потому решение Национальной энергокомпании как мажоритарного акционера ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго» является, собственно, решением государства об управлении надлежащими ему корпоративными правами.

Это должно было бы быть известно автору статьи Сергею Овчинникову, который должен был провести «собственное экономическое исследование». Этого также не мог не знать ответственный редактор издания «Украинская правда», если, конечно, это издание себя уважает и считает профессиональным.

В связи с этим, решения, принятые на общих собраниях ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго» 30 апреля 2008 года, полностью отражают позицию государственного акционера общества и никоим образом не направлены на установление контроля над ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго» группой «Приват». Это - относительно квинтэссенции статьи.

Очевидно, уважающее себя издание, которое «не печатает заказных материалов и всегда пытается представить разные точки зрения», перед размещением материала должно было бы проверить утверждения господина Э.С.Соколовського на предмет соответствия их фактическим обстоятельствам и наличия их документального подтверждения.

Впрочем, ни автор статьи, ни редакция, в силу определенных обстоятельств, не намеревались этого делать, что имело следствием опубликование лживых и недостоверных утверждений относительно «силового захвата», «получения оперативного контроля над предприятием группой «Приват», наличия «автобусов, из которых вышло 60-70 сотрудников охранной фирмы «Безопасность. Охрана. Гарантия», которая входит в группу «Приват», «недействительности решений общих собраний акционеров «Днипрооблэнерго» от 30 апреля 2008 г. и тому подобное.

Правда, у автора статьи промелькнула одна умная мысль, которая выражена в следующих строках: «Конечно, НАК «ЭКУ» как мажоритарный акционер полностью имела право сменить руководителя компании на общем собрании акционеров».

Однако следующее предложение: «Странно, что пришлось для этого использовать типично рейдерские методы», к сожалению, демонстрирует действительную цель размещения материала или же, простите, отсутствие у его автора не только представлений о журналистских обязанностях, но и способности к логическому мышлению.

Да, нам тоже это кажется странным! Нет логического объяснения осуществлению силового захвата общества, которое на 75% принадлежит тому, кто, по замыслу автора статьи, его захватывает. Так почему это не натолкнуло автора статьи и редакцию издания на мысль о необходимости убедиться в приведенных господином Соколовским фактах или, по крайней мере, спросить мнение другой стороны?

Наверное, потому, что заданием статье было именно навешивание ярлыков с такими популярными в настоящее время определениями как «рейдер», «силовой захват» и тому подобное. Чего только стоит иллюстрация к статье, которую, наверное, долго пришлось искать автору статьи в собственных архивах для искусственного усиления эффекта от его произведения.

Учитывая способ представления материала и «позицию», которую издание «Украинская правда» подчеркивает в этой статье, позвольте выразить опасение и искреннее сочувствие по поводу того, что обстоятельства, которые помешали вам выполнить журналистский долг, являются началом существенных изменений в политике издания. Вряд ли оно может и в дальнейшем восприниматься общественностью как одно из немногих профессиональных изданий, не поглощенных потоком заказного материала и платной точки зрения.

Вы заявляете, что миссией проекта «Экономическая правда» является содействие повышению прозрачности власти, внедрению принципов свободного рынка в Украине и минимизации государственного вмешательства. Возможно, фактор участия государства в корпоративном управлении ОАО «ЭК «Днипрооблэнерго» так возмутил «Украинскую правду», что издание решило построить свое исследование исключительно на эмоциональном и, мягко говоря, не совсем адекватном мнении освобожденного за неподобающее выполнение обязанностей господина Соколовского. Однако позвольте и нам предоставить небольшую консультацию (ведь как следует из содержания статьи, консультации занимают незаурядное место в журналистских исследованиях): реализация государством корпоративных прав не является вмешательством в экономические процессы, в отличие от препятствия выполнению законных решений органов управления хозяйствующего субъекта и судебных решений, что, согласно законодательству Украины, является преступлением.

Надеемся на вашу честность и ответственность за репутацию «Украинской правды» и формирование общественного мнения.

Президент НАК «Энергетическая компания Украины»

Владимир Зиневич