Министерство культуры и туризма заявляет о незаконном сносе в Киеве корпуса Национального художественного музея

Киев. 5 августа. УНИАН. Министерство культуры и туризма Украины заявляет о незаконном сносе корпуса Национального художественного музея Украины в Киеве по улице Институтской, 3.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель министра культуры и туризма Николай ЯКОВИНА.

По его словам, ООО “История города” начало несанкционированный снос корпуса Национального художественного музея Украины в Киеве по улице Институтской, 3. Н.ЯКОВИНА подчеркнул, что демонтаж здания начался вчера, и конструкциям уже нанесен непоправимый ущерб.

Он сообщил, что министерство обратилось в Киевскую городскую государственную администрацию и прокуратуру столицы с письмами с требованиями остановить работы по сносу здания музея по ул.Институтской,3.

По словам Н.ЯКОВИНЫ, министерство в письме в Киевскую городскую госадминистрацию напоминает, что “никому не разрешено выходить за рамки своей юрисдикции”. Н.ЯКОВИНА отметил, что министерство ссылается “на недопустимость вмешательства в деятельность Национального художественного музея Украины и осуществлять какие-либо работы по незавершенному строительству и реконструкции на Институтской,3”.

Он отметил, что это уникальный случай, поскольку данный дом “фигурирует в статье 3 Закона Украины “О передаче коллекции изобразительного искусства АО “Градобанк” в государственную собственность, и это здание определено как новый корпус Национального художественного музея Украины”.

Заместитель министра также отметил, что в соответствии с Указом Президента Украины от 25 февраля 2008 года правительству и Киевской горгосадминистрации было поручено, в частности, возвратить этот объект незавершенного строительства в государственную собственность с целью строительства нового корпуса Национального художественного музея Украины.

Н.ЯКОВИНА сообщил, что Министерство культуры и туризма просит прокуратуру Киева отреагировать на снос здания по улице Институтской, 3. Он считает, что ответственных за его уничтожение нужно привлечь к уголовной ответственности, поскольку недостроенный объект находится в исторической части столицы.

В свою очередь, генеральный директор Национального художественного музея Украины Анатолий МЕЛЬНИК заявил, что 20 сентября 2007 года мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение, в соответствии с которым КГГА предоставила ООО “История города” разрешение за собственные средства снести сооружение на Институтской, 3.

Адвокат музея Виталий ТИТИЧ сообщил о подготовке двух исков в суд, поскольку, по его словам, действия городской власти являются неправомерными. Он отметил, что по сути осуществляется “рейдерская атака” на имущество, которое фактически принадлежит государству и управляется Министерством культуры и туризма. По его словам, в исках речь идет о необходимости отмены решения о сносе этого объекта, а также передано ходатайство в суд до вынесения решения приостановить какие-либо работы на этом объекте.

А.МЕЛЬНИК считает, что действия властей Киева можно расценивать как отказ предоставить возможность музею расширить музей.

В то же время главный хранитель музея Юлия ЛИТВИНЕЦ отметила, что в коллекции музея хранится свыше 45 тысяч экспонатов и только 2% из них выставляется для осмотра в постоянной экспозиции из-за нехватки площади.

Кроме того, на пресс-конференции директор Всеукраинской ассоциации музеев Украины Сергей ГАЛЬЧЕНКО и генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Сергей КРОЛЕВЕЦ также высказались против лишения музея помещения и передачи здания на Институтской, 3 коммерческой структуре.