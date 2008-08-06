Кабмин заверил работников облгазов, что 7 августа НКРЭ пересмотрит тарифы на транспортировку газа - директор «ГАЗЭКС Украина»

Киев. 6 августа. УНИАН. Кабинет министров Украины заверил работников предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазы), которые сегодня проводят перед Кабмином митинг, что 7 августа Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) рассмотрит вопрос повышения тарифов облгазов на транспортировку газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор ООО «ГАЗЭКС Украина» Виталий ДЕМЬЯНЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Нас заверили, что завтра будет соответствующее Постановление НКРЭ по установлению новых тарифов на транспортировку и распределение газа», – сказал он. При этом он добавил, что «безусловно, мы ожидаем, что данное Постановление учтет наши требования…».

В свою очередь, как отметил председатель Совета профсоюза работников газовых хозяйств Украины Иван ЯРОВОЙ, если до 20 августа НКРЭ не пересмотрит тарифы облгазов, то с 1 сентября работники облгазов прибегнут к более массовым акциям протеста и начнут отключение потребителей от газоснабжения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, впервые со времен независимости, по всей Украине началась бессрочная акция протеста профсоюза работников газовых хозяйств. В Киеве на митингах под зданием Кабинета Министров и Секретариата Президента участвуют более 3 тыс. человек – представители более чем 40 предприятий по газоснабжению и газификации.

Основное требование участников Всеукраинской акции протеста: безотлагательно установить облгазам экономически обоснованные тарифы на услуги по транспортировке и снабжению природного газа.

Также профсоюз работников газовых хозяйств требует немедленно установить упрощенный порядок пересмотра тарифов в случае существенных изменений выходных данных, которые положены в основу расчета размера тарифов (уменьшение объемов транспортировки, роста протяжности сетей, газовых приборов и оборудования, которое находится в эксплуатации, и т.п.); внести изменения в соответствующие правовые акты относительно установления прямых договорных отношений между газораспределительными предприятиями и потребителями по предоставлению услуг по транспортировке газа; безотлагательно издать Постановление Кабинета Министров, согласно которому осуществить газораспределительным предприятиям реструктуризацию задолженности прошлых лет за потребленный газ перед предприятиями НАК «Нафтогаз Украины» и решить вопрос списания безнадежной задолженности; при разработке проекта государственного бюджета на 2009 год предусмотреть механизм и средства на предоставление целевой финансовой компенсации (дотации) газораспределительным предприятиям в случае, если в тарифах на 2009 год не будут предусмотрены (учтены) в полном объеме экономически обоснованные расходы предприятий из-за отсутствия источников финансирования этих расходов; обеспечить немедленный расчет НАК «Нафтогаз Украины» с газораспределительными предприятиями за предоставленные ими услуги по транспортировке газа в предыдущий период.

Напомним, что в Украине работает более 50 обл- и горгазов, которые транспортируют топливо всем категориям потребителей. По данным Минтопэнерго, средний тариф предприятий на доставку газу потребителям составляет 50,56 грн. – 4,5% от стоимости топлива для промышленности или бюджетной сферы (1470 грн.). Даже при росте транспортных тарифов на 50% - максимум, которого требуют газотранспортники – его стоимость для потребителей вырастет не более чем на 25 грн.

Справка УНИАН. По данным профсоюзных организаций, фактическая численность работников областных и городских предприятий по газоснабжению и газификации составляет около 66 тысяч человек, или 69% от государственных нормативов. Основная причина кадрового кризиса в отрасли – низкая заработная плата, которая на 300 грн. ниже, чем средняя по стране.

Источником выплат заработной платы и инвестиций в развитие сетей является тариф на транспортировку и распределение природного газа, который последний раз незначительно изменялся летом 2007 года.

Убытки гор- и облгазов только за 2007 год из-за несоответствия действующих тарифов экономически обоснованному уровню превысили 400 млн. грн.