Более 3 тысяч работников облгазов проводят в Киеве митинг с требованием повысить тарифы на транспортировку газа

Киев. 6 августа. УНИАН. Сегодня в Киеве более 3 тысяч работников предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов) проводят митинг с требованием повысить тарифы на транспортировку газа.

Об этом сегодня сообщил председатель Совета профсоюза работников газовых хозяйств Украины Иван ЯРОВОЙ на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, сегодня впервые со времен независимости по всей Украине началась бессрочная акция протеста профсоюза работников газовых хозяйств. В Киеве на митингах под зданием Кабинета Министров и Секретариата Президента участвуют представители более чем 40 предприятий по газоснабжению и газификации.

Кроме того, в каждом городе Украины, где расположены предприятия отрасли, их работники вышли на митинги поддержки требований профсоюза. Самые массовые акции поддержки столичного протеста проходят в Одессе, Харькове, Донецке, Днепропетровске, Кировограде, Чернигове, Виннице, Ужгороде и Николаеве. Вместе с тем в знак солидарности с позицией профсоюза сегодня также частично прекращают работу и объявляют предупредительную забастовку представители 15 предприятий по газоснабжению и газификации.

Как отметил на пресс-конференции генеральный директор ООО «ГАЗЭКС Украина» Виталий ДЕМЬЯНЮК, основное требование участников Всеукраинской акции протеста: безотлагательно установить облгазам экономически обоснованные тарифы на услуги по транспортировке природного газа и снабжению природным газом.

При этом он добавил, что при пересмотре тарифов необходимо учесть: установление заработной платы работникам на уровне, предусмотренном Отраслевым соглашением между НАК «Нафтогаз Украины» и Профсоюзом работников газовых хозяйств Украины, исходя из нормативной численности работающих; реальную стоимость газа на собственные и технологические потребности, исходя из нормативных объемов потребления и с учетом компенсации полученных за предыдущий период убытков; возмещение расходов на ремонтные и восстановительные работы на уровне не ниже 25% от общей величины тарифа; включение в структуру тарифа инвестиционной составляющей в размере не менее 10% от общего тарифа.

В свою очередь, как отметил председатель Всеукраинской ассоциации областных газораспределительных предприятий Василий МАРЧУК, к радикальным действиям трудовые коллективы отрасли побуждает критическая ситуация, которая сложилась на газораспределительных предприятиях в связи с бездеятельностью власти относительно обеспечения нормального функционирования систем газоснабжения государства. По его словам, сегодняшнее финансовое состояние предприятий отрасли ставит под угрозу их функционирование, что в свою очередь может привести к нарушению покоя и безопасности граждан.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины рекомендовал НКРЭ пересмотреть тарифы областных газоснабжающих компаний на услуги по распределению и транспортировке и розничные цены на газ для населения с 1 июля.

Напомним, что в Украине работает более 50 обл- и горгазов, которые транспортируют топливо всем категориям потребителей. По данным Минтопэнерго, средний тариф предприятий на доставку газу потребителям составляет 50,56 грн. – 4,5% от стоимости топлива для промышленности или бюджетной сферы (1470 грн.). Даже при росте транспортных тарифов на 50% - максимум, которого требуют газотранспортники – его стоимость для потребителей вырастет не более чем на 25 грн.

Справка УНИАН. По данным профсоюзных организаций, фактическая численность работников областных и городских предприятий по газоснабжению и газификации составляет около 66 тысяч человек, или 69% от государственных нормативов. Основная причина кадрового кризиса в отрасли – низкая заработная плата, которая на 300 грн. ниже, чем средняя по стране.

Источником выплат заработной платы и инвестиций в развитие сетей является тариф на транспортировку и распределение природного газа, который последний раз незначительно изменялся летом 2007 года.

Убытки гор- и облгазов только за 2007 год из-за несоответствия действующих тарифов экономически обоснованному уровню превысили 400 млн. грн.