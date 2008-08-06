Sintal Agriculture привлекла 34,5 млн. долларов путем частного размещения 15% своих акций

Киев. 6 августа. УНИАН. Компания Sintal Agriculture Public Limited, владелец одного из крупнейших агрохолдингов в Украине "Синтал-Д", привлекла 34,5 млн. долларов путем частного размещения 15% своих акций. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор организатора и эксклюзивного финансового советника данного размещения ИК Concorde Capital Игорь МАЗЕПА.

По его информации, рыночная капитализация Sintal Agriculture Public Limited по итогам размещения составила 230 млн. долларов. По итогам первых двух дней торгов капитализация компании увеличилась более чем на 15%.

По словам И.МАЗЕПЫ, продажа акций происходила в форме глобальных депозитарных расписок, выпущенных банком-депозитарием Deutsche Bank. Общее количество депозитарных расписок составило 4941300 млн. шт. стоимостью 6,98 долларов каждая. Весь объем размещения был выкуплен более чем 30 крупными иностранными инвестиционными фондами, преимущественно из Западной Европы, Великобритании, России.

По словам генерального директора Sintal Agriculture Public Limited Вадима МОГИЛЫ, средства, полученные от частного размещения акций, компания планирует направить на дальнейшее расширение земельного банка, приобретение дополнительного сельскохозяйственного оборудования, в частности новых элеваторов, что позволит компании получать дополнительный доход от торговли зерном, а также на пополнение оборотных средств.

Справка УНИАН. Инвестиционный банк Concorde Capital предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских услуг в Украине, России и странах СНГ.

В 2008 году по итогам панъевропейского исследования Thomson Reuters Extel Survey Concorde Capital второй год подряд признан лучшим инвестиционным банком в номинации «Аналитика по рынку акций. Украина». Сделка компании по продаже «Электрон Банка» австрийскому Volksbank International признана Институтом Адама Смита «Лучшей сделкой по слиянию и поглощению 2007 в Украине».

В текущем портфеле Concorde Capital – более 10 сделок в M&A на сумму свыше 2 млрд. долларов и по частным размещениям и IPO на сумму свыше 1 млрд. долларов.

Компания Sintal Agriculture Public Limited - владелец одного из крупнейших агрохолдингов в Украине "Синтал-Д", крупного производителя сельхозпродукции. Всего, по состоянию на июнь 2008 года, под контролем компании 78 тыс. га земли, расположенной в Харьковской и Херсонской областях.