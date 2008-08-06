Киев. 6 августа. УНИАН. Агрохолдинг «Синтал-Д» планирует в этом году получить доход в размере 88 млн. долларов, планируемая прибыль EBITDA должна составить более 30 млн. долларов. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор «Синтал-Д» Вадим МОГИЛА.

По его словам, в 2007 год доход компании составил 15,6 млн. долларов, прибыль EBITDA – 4,6 млн. долларов, чистая прибыль – 1,4 млн. долларов.

Как отметил В.МОГИЛА, на сегодня компания уже на 90% завершила уборку зерновых. «Даже без учета технических культур сегодня уже можно констатировать, что показатели компании в этом году повысятся, как минимум, на 30%», - сказал он.

По словам В.МОГИЛЫ, в планах компании – строительство двух элеваторов в Харьковской и Херсонской областях, расширение земельного банка. Так, «Синтал-Д» планирует расширить площадь контролируемых земель в Харьковской области с 26 тыс. га на сегодня до 80 тыс. га в 2012 году, в Херсонской области – с 53 тыс. га до 170 тыс. га в 2012 году.

Справка УНИАН. «Синтал-Д» является крупнейшим агрохолдингом в Украине. В целом, под контролем компании 78 тыс. га земли, по состоянию на июнь 2008 года, расположенной в Харьковской и Херсонской областях. По результатам 2007 года урожайность компании на 53–171% выше средних показателей урожайности по Украине.