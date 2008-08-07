Всеукраинский союз производителей стройматериалов не видит оснований для снижения стоимости своей продукции

Киев. 7 августа. УНИАН. Ассоциация «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий» (ВСПСМИ) не видит оснований для снижения стоимости строительных материалов в Украине.

Об этом сообщил глава Наблюдательного совета Ассоциации «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий» Иван САЛИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Не надейтесь на серьезное снижение стоимости строительных материалов», - сказал он.

Среди аргументов он назвал несколько факторов. В частности, глава Набсовета Ассоциации удивлен стоимостью газа для предприятий строительной отрасли, которая на сегодня составляет 300-330 долл. за 1 тыс. куб.м, в то время как на границе его стоимость составляет 179,5 долл. Цены на электроэнергию для предприятий растут каждый месяц и достигают 58,92 коп. за кВт/час (в декабре 2007 года – 46,57 коп. за кВт/час).

Кроме того, как отметил И.САЛИЙ, правительство увеличило коэффициент платежей за пользование недрами: на сырье цемента – в три раза, строительный мел, известь и известняк, гипс – в 18 раз, на глинистые породы – в 20 раз. При этом системно растут тарифы на железнодорожные перевозки и топливо.

Как сообщал УНИАН, по данным ХК «Киевгорстрой», за январь-июнь т.г. стоимость строительного кирпича повысилась до 30% и в среднем составляет 1250-1300 грн. за 1 тыс. штук, цемент подорожал до 30% - до порядка 700 грн. за тонну, арматурная сталь для строительства подорожала более чем в два раза - до 7,4 - 7,5 тыс. грн. за тонну.

Справка УНИАН. Ассоциация “Всеукраинский союз производителей строительных материалов” создана в ноябре 2007 года с целью развития производства украинских строительных материалов. Президент ассоциации - Владимир ЯЦУБА. В состав ассоциации входят более 20 предприятий и профессиональных объединений.