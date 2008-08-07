Всеукраинский союз производителей стройматериалов заявляет об отстраненности исполнительной власти от проблем отрасли

Киев. 7 августа. УНИАН. Ассоциация «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий» (ВСПСМИ) заявляет об отстраненности исполнительной власти от проблем отрасли строительных материалов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Наблюдательного совета ассоциации Иван САЛИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, за первое полугодие в строительной отрасли Украины зафиксировано снижение объемов строительства при декларациях власти о строительстве доступного и социального жилья, а также строительства объектов к Евро-2012.

«Сегодня в строительстве не уменьшение темпов роста, реальный спад… Мы констатируем падение за шесть месяцев, чего не было много лет», - сказал И.САЛИЙ.

Глава Набсовета ассоциации оценивает объемы снижения темпов строительства в Украине за первое полугодие на уровне 20%.

В то же время он добавил, что сегодня на украинских заводах по производству стройматериалов «перепроизводство при условиях дефицита».

И.САЛИЙ отметил, что, не смотря на то, что строительная отрасль находится на этапе спада, производители стройматериалов не ощутили реакции исполнительной власти.

Он напомнил, что ассоциация разработала и направила во все органы исполнительной власти «Концепцию общегосударственной и региональной программ развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций до 2015 года», однако не получила никакой реакции от правительства.

«Мы фиксируем полную отстраненность исполнительной власти от проблем строительной отрасли. Мы требуем, чтобы власть повторно рассмотрела концепцию и разработала изменения и дополнения», - сказал глава Набсовета ассоциации.

И.САЛИЙ подчеркнул, что ассоциация просит рассмотреть в правительстве и принять за основу разработанную концепцию как Концепцию будущей Общегосударственной программы по развитию производства строительных материалов и изделий. При этом заказчиком разработки программы предлагается определить Минрегионстрой.

В случае если правительство и в дальнейшем не отреагирует на обращение ВСПСМИ по поводу рассмотрения концепции, в ассоциации допускают проведение акций протеста.

При этом ВСПСМИ предлагает рассмотреть на заседании правительства итоги первого полугодия т.г. по выполнению программ строительства, в первую очередь социальных объектов и жилья, внести коррективы в валютно-курсовую и кредитную политику с целью недопущения ипотечного кризиса.

Среди предложений ассоциации - разработка общегосударственных и региональных условий привлечения инвесторов под использование местных сырьевых и технических ресурсов для возобновления и расширения их эксплуатации.

Также предлагается в проекте бюджета-2009 отменить внедренные в 2007 году повышения корректирующих коэффициентов на добычу нерудных материалов и обеспечить приемлемые условия импортерам нового оборудования, завезенного в соответствии с государственными и региональными программами. При этом право устанавливать льготы предлагается предоставить не Кабмину, а госадминистрациям.

И.САЛИЙ уточнил, что речь идет о предоставлении льготных условий для импорта высокотехнологического оборудования отечественным производителям стройматериалов и освобождении от 15% налога при ввозе оборудования.

Кроме того, ассоциация рекомендует Кабмину соответствующим постановлением создать Государственный департамент по производству строительных материалов и изделий и подчинить его Минрегионстрою.

Как сообщал УНИАН, в Украине объемы строительных работ в январе-июне снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года - до 27 млрд. 345,2 млн. грн.

По данным Госкомстата, за указанный период снижение объемов выполненных строительных работ наблюдается в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Черновицкой областях (на 17,5-0,4%).

При этом увеличение объемов строительных работ зафиксировано в Крыму, Винницкой, Николаевской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях, в Киеве и Севастополе (на 2-22,2%)