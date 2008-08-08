Молодые социалисты, которые сегодня поженились, призвали Тимошенко выполнить обещания в сфере молодежной политики

Киев. 8 августа. УНИАН. Молодые социалисты Виталий РОМАНЧЕНКО и Валерия СТАРИКОВА в день своего бракосочетания обратились к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО по поводу перспектив для молодежи в Украине.

Молодожены, которые пришли на пресс-конференцию в агентство УНИАН сразу же после РАГСа, зачитали обращение к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В нем, в частности, отмечается, что “сегодня молодежь поставлена в условия выживания, она совсем не видит перспектив в государстве и выезжает из Украины”.

В обращении звучит требование к Ю.ТИМОШЕНКО “забыть о политическом популизме и начать хоть что-то делать, или освободить место для настоящих государственных деятелей”.

Молодые предложили Ю.ТИМОШЕНКО претворить в жизнь все предвыборные обещания БЮТ. Они считают, что в Украине должна быть внедрена политика доступных молодежных жилищных кредитов.

“Молодая семья должна иметь достойную работу, а не идти с красным дипломом в уборщики”, а также “имеет право на поддержку со стороны государства и защиту своих прав и интересов”, подчеркнули молодые социалисты.

В их обращении также отмечается, что если этого не будет сделано, то молодежь не простит Ю.ТИМОШЕНКО “неэффективной управленческой деятельности, дешевого пиара и использования молодежи для удовлетворения своих политических амбиций”.

“Вспомните, у нас не было сбережений в “Сбербанке”, поэтому нас не купить за тысячу гривен. Мы будем требовать Вашей отставки и приводить к власти тех, кто в действительности будет заботиться о будущем Украины”, - говорится в обращении молодоженов к главе правительства.

Молодые социалисты пообещали сегодня передать это обращение в Кабинет министров Украины.

Союз молодых социалистов поздравил на пресс-конференции молодоженов с бракосочетанием, а активист этой организации Егор КУЧМА подарил им “Камасутру”.