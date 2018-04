Дельта Банк и Visa объявили победителя олимпийской кампании

Киев, 8 августа 2008 г. - Visa, спонсор и официальная платежная система Олимпийских игр, и Дельта Банк подвели итоги совместной акции «Миллионный клиент». Акция была проведена в рамках глобальной программы «Олимпийское движение Visa» и посвящена летним Олимпийским Играм 2008 года в Пекине. Победителем стал Алексей Гугучкин, который был награжден путевкой на летние Олимпийские игры 2008 в Пекине.

Оригинальная концепция акции была предложена Дельта Банком для продвижения кредитных продуктов банка. Для участия в акции, которая длилась в период с 3 по 20 июня, необходимо было не только оформить кредитную карту Visa, но и рекомендовать Дельта Банк в качестве финансового партнера своим друзьям. В благодарность за каждого приведенного друга Дельта Банк снижал действующий тариф для участников акции, а также разыгрывал ценные призы - сумки с логотипом Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Алексей Гугучкин, оформив кредитную карту Visa, привел в Дельта Банк наибольшее количество друзей, которые также стали клиентами банка.

"Я рад заявить об успехе нашей совместной акции и отметить нестандартное решение Дельта Банка по продвижению кредитных продуктов на украинском рынке, которое позволило нам увеличить количество выпущенных кредитных карт Visa", - заявил Сергей Равняго, Генеральный Директор Visa в Украине, странах СНГ, не включая Россию.

"Мы на собственном опыте удостоверились в эффективности сетевого маркетинга в финансовой сфере. Этот инструмент оказался весьма интересным не только для привлекаемых клиентов, но и для нашего партнера компании Visa", - отметила начальник департамента маркетинга и рекламы Дельта Банка Светлана Чирва.

Информация о компании Visa Inc. Visa Inc. является крупнейшей в мире сетью розничных электронных платежей, обеспечивающей решения для обработки услуг и платежей, включая потребительские кредиты, дебетовые, авансовые и корпоративные расчеты, которые предлагаются под марками Visa, Visa Electron, Interlink и PLUS. Visa является признанным мировым лидером, а Visa/PLUS - одна из крупнейших в мире сетей банкоматов, обеспечивающая возможность использования местной валюты в более, чем 170 странах мира. Более подробная информация доступна по адресу: www.corporate.visa.com.

Visa выступает спонсором Олимпийских игр с 1986 года, и игры в Пекине станут продолжением спонсорской деятельности Visa в качестве Всемирного партнера международного Олимпийского движения. Идея кампании «Олимпийское движение Visa» заключается в том, что великим спортивным победам предшествуют нелегкие испытания, и каждый день в жизни любого спортсмена – это движение на пути к Олимпийским играм. Таким образом, в качестве поддержки Олимпийского движения Visa помогает 14 талантливым спортсменам из 7 стран финансово и морально в их подготовке и последующем выступлении на Олимпийских играх 2008 в Пекине.

Информация о Дельта Банке Дельта Банк является одним из лидеров розничного кредитования Украины, занимая порядка 25% данного сегмента. По состоянию на 1 июня 2008 года кредитный портфель физических лиц Дельта Банка составил 2771,95 млн. грн., сумма чистых активов достигла 4714,14 млн. грн., капитал банка составляет 596 млн. грн. Финансовый результат Дельта Банка на 01.06.2008 г. составил 45,99 млн. грн. Впервые в мировой практике Дельта Банк сумел достичь показателя 1 млн. эмитированных платежных карт в течение одного года. Количество клиентов банка превысило 1,9 млн. человек, что означает, что каждый 24-й украинец воспользовался его услугами. К настоящему времени открыто 31 отделение банка во всех регионах Украины, количество точек продаж превышает 5 тыс. Лицензия НБУ № 225 от 20 апреля 2006 года.