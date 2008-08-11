Дата-центру ВОЛЯ исполнилось 2 года!

11 августа. Киев. 10 августа 2008 года дата-центр ВОЛЯ – крупнейший коммерческий дата-центр в Украине – отметил 2 года своей работы. Дата-центр ВОЛЯ является лидером как по количеству абонентов, так и по объему предоставляемых услуг. На первое место он вышел в конце 2007 г., спустя полтора года после открытия.

За все время своего существования дата-центр ВОЛЯ демонстрировал самые высокие темпы роста среди украинских дата-центров. Предложение дата-центра ВОЛЯ было настолько удачным, что имеющиеся мощности использованы досрочно, на полгода раньше запланированного срока.

На сегодня здесь обслуживаются более 1000 серверов.

Поскольку существующая площадка практически заполнена, сейчас строится вторая площадка дата-центра, которая откроется в конце 2008 года. Она станет крупнейшей в Украине и будет иметь самое совершенное техническое оснащение.

Для того чтобы услуга хостинга серверов стала доступной для широкого круга потребителей, два года назад дата-центр ВОЛЯ предложил тарифный план начального уровня с рекордно низкой абонентной платой – 199 грн. Ещё одним новшеством стало предложение серверов дата-центра и размещение серверов абонентов за одну цену, что больше свойственно для зарубежных дата-центров.

Отличительная черта дата-центра – это разработка специальных акционных предложений, направленных на различные сегменты пользователей, а также сбалансированная тарифная политика.

В настоящее время дата-центр предлагает три вида услуг:

Выделенный сервер

Абоненту предоставляется в пользование сервер одной из стандартных конфигураций, который размещен на технической площадке дата-центра и на который может быть установлена операционная система и стандартный пакет программного обеспечения. Абоненту предоставляется полный контроль над сервером и все права на его администрирование, включая возможность самостоятельной переустановки операционной системы по своему выбору. Установка операционной системы на сервера, предоставляемые Дата-центром, производится бесплатно.

Виртуальный выделенный сервер

Абоненту предоставляется в пользование виртуальный сервер одной из стандартных конфигураций на физическом сервере Дата-центра. На виртуальном выделенном сервере установлена операционная система FreeBSD, панель управления хостингом. Для управления сервера Абонент получает все необходимые права администратора, включая возможность самостоятельно устанавливать и переконфигурировать необходимое программное обеспечение, а также переустанавливать систему по дефолту.

Управляемый сервер

Абоненту предоставляется в пользование физический сервер определенной конфигурации, который размещён на технической площадке Дата-центра. На сервере может быть установлена операционная система, стандартный пакет программного обеспечения и панель управления хостингом. Абоненту не предоставляются права на администрирование сервера, все последующие обновления версий программного обеспечения проводятся администраторами Дата-центра.

Дата-центр ВОЛЯ дважды получал награду "Лидеры Украинского Интернета", учрежденную журналом InternetUA, и дважды был признан лучшим хостинг-провайдером 2006 и 2007 года.

За все время своей работы дата-центр подтвердил это звание показателями бесперебойной работы. Надёжность работы дата-центра составила 99,98%, что является очень высоким показателем не только для Украины, но и по мировым стандартам.

Клиентами дата-центра являются известные украинские порталы, информационные и развлекательные интернет-проекты, интернет-магазины, телекомпании, а также различные некоммерческие и частные проекты. Уровень удовлетворенности абонентов дата-центра является очень высоким (по 10-ти балльной шкале — 8,5 по результатам анкетирования абонентов) благодаря качеству обслуживания, которое является, фактически, эталоном для украинского рынка.

Справка:

Дата-центр ВОЛЯ — является подразделением компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сolocation/колокейшн, выделенный сервер)- размещение сервера на специально оборудованной технической площадке и подключение его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить свой собственный сервер вместо стандартного. За установку сервера абонента дополнительная плата не взимается.

В июле 2008 года была увеличена пропускная способность украинских и зарубежных каналов. На сегодня скорость зарубежных каналов составляет 4 Гбит/c, а суммарная ширина каналов подключения к UA-IX уже 20 Гбит/с, что является абсолютным рекордом по Украине.

Дата-центр спроектирован и построен с учетом дублирования жизненно-важных узлов. Выход из строя любого компонента центра не приводит к остановке сервисов. Питание, кондиционирование, физическая оснастка и логическая структура сети, даже пожарная сигнализация — все перечисленные компоненты резервированы.

В сети центра обработки данных работают Ethernet-коммутаторы Cisco Catalyst серии 2960G и 10-гигабитные коммутаторы 3750-E. Все коммутаторы связаны между собой двойными линками, что позволяет обеспечить отказоустойчивость ядра сети.

Дата-центр ВОЛЯ использует два независимых ввода электропитания. Переключение между основным и резервным вводом осуществляется автоматически. Надежность электроснабжения соответствует I-й категории. Непрерывность электропитания обеспечивают два промышленных источника бесперебойного питания. Источники включены по параллельной схеме и страхуют друг друга. Мощность системы питания составляет 200кВт.

Для поддержания микроклимата внутри серверного помещения используются промышленные прецизионные кондиционеры, которые поддерживают условия в соответствии с требованиями стандарта для дата-центров (температура 20-25С, относительная влажность 40-55%). Кондиционеры оснащены фильтрами очистки воздуха класса G4 (степень очистки не менее 90% по ГОСТ Р51251-99).

Техническая площадка оборудована пожарной сигнализацией и автоматической системой газового пожаротушения. Они позволяют эффективно подавлять возможные возгорания и, в то же время, в отличие от водяных или порошковых систем пожаротушения, являются безвредными для серверов и оборудования. Дата-центр ВОЛЯ является первым украинским коммерческим дата-центром, оборудованным такой системой.

Некоторые факты

- в серверной уложено более чем 7 километров сетевого кабеля

- вес системы резервного электропитания - 8 тонн

- мощность системы электропитания такова, что она может обеспечить электричеством 150-квартирный дом

- суммарный вес кондиционеров - 2 тонны

- суммарная емкость серверов дата-центра позволяет разместить 500 тысяч часов видео (57 лет непрерывного просмотра) или 6 миллионов часов музыки (700 лет непрерывного прослушивания)

- скорость внешних каналов дата-центра в 60 тысяч раз превышает скорость обычного модемного подключения.

Компания ВОЛЯ — ведущий украинский провайдер телекоммуникационных услуг, который предоставляет услуги доступа к пакетам телевизионных программ, высокоскоростного доступа в Интернет, услуги крупнейшего в Украине дата-центра, а также дополнительный сервис «видео-по-запросу».

Алина Сигда, Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ

Тел./факс: 207-70-92 info@volia.com

Дата-центр ВОЛЯ, Служба продаж

(044) 501-63-98 sales@dc.volia.comhttp://www.dc.volia.com/