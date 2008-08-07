7 августа 2008 года в 12.00 в ресторане «Взлетающий дракон» состоится памятная встреча харьковских ветеранов Вьетнамской войны с первыми лицами Вьетнама, прибывшими в Харьков по случаю 15-летия корпорации «Техноком».

В мероприятии примут участие: представители руководства Харьковского областного совета, общество ветеранов Вьетнамской войны, Чрезвычайный Полномочный Посол Вьетнама в Украине, официальная делегация провинции Хань Хоа и города Хошимин, главные редакторы крупнейших вьетнамских периодических изданий, ведущие представители телевидения, банкиры Вьетнама и представители корпорации «Техноком».

Это даст возможность харьковчанам, воевавшим в 60-70 годах за освобождение вьетнамского народа, поделиться военными воспоминаниями, рассказать о своей боевой жизни и о сегодняшней жизни в Харькове.

По окончании мероприятия каждый ветеран получит памятный подарок от корпорации «Техноком».

На сегодняшний день ветеранов Вьетнамской войны, проживающих в Харькове, около 40 человек. Корпорация «Техноком» ежегодно оказывает им поддержку и материальную помощь, отдавая дань уважения и благодарности за неоценимый вклад в борьбу вьетнамского народа за освобождение Родины.

За дополнительной информацией обращайтесь к менеджеру по связям с общественностью и работой со СМИ корпорации «Техноком» Марианне Савинковой

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