Корпорация «Техноком». Встречая юбилей…

8 августа – День рождения корпорации «Техноком». Лидер украинского рынка продуктов быстрого приготовления, производитель продукции под ТМ «Мивина» празднует 15-летие со дня основания компании. В рамках юбилея запланировано проведение ряда праздничных мероприятий:

7 августа

12.00 – в ресторане «Взлетающий дракон» состоится памятная встреча харьковских ветеранов Вьетнамской войны с первыми лицами Вьетнама, прибывшими в Харьков по случаю 15-летия корпорации «Техноком», и заместителем главы облгосадминистрации Ярославом Ющенко.

14.00 – в здании облгосадминистрации состоится встреча губернатора Харьковской области Арсена Авакова с официальной делегацией провинции Хань Хоа и города Хошимин Социалистической Республики Вьетнам.

15.00 – в спортивном комплексе «Техноком» состоится закрытие летнего чемпионата корпорации по мини-футболу и волейболу.

8 августа

15.00 – начнется торжественное мероприятие по случаю юбилея корпорации. По уже сложившейся традиции «Техноком» отметит свой 15-летний юбилей в Харьковском Академическом театре оперы и балета им. Лысенко. В зале театра соберется около 1 500 человек: сотрудники корпорации, представители СМИ и более 160 почетных гостей и партнеров из разных регионов Украины и других стран. На праздник также прибудет делегация из Вьетнама: Чрезвычайный Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Украине и Чрезвычайный Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в России.

Празднование откроется приветственным словом генерального директора корпорации «Техноком» господина Лыонг Куок Биня, который расскажет об итогах деятельности компании, о дальнейших планах развития, о ТМ «Мивина», которая благодаря многолетнему доверию украинских потребителей давно стала народным брендом.

В официальной части праздника с поздравлениями в адрес корпорации «Техноком» выступят: губернатор Харьковской области Арсен Аваков, представители Харьковской облгосадминистрации и городского совета. За значительный вклад в развитие пищевой промышленности и высокий уровень профессионального мастерства Почетными грамотами и благодарностями областной государственной администрации будут награждены лучшие работники корпорации.

Отметит лучших сотрудников за многолетний добросовестный труд, весомые трудовые достижения в различных профессиональных номинациях и руководство «Техноком». А после церемонии награждения состоится праздничный концерт с участием мегазвезд российской и украинской эстрады, а также творческое выступление самих технокомовцев.

«Техноком». Прошлое, настоящее, будущее.

«Техноком» преодолел 15-летний рубеж своего развития. Как все начиналось, с чем идет в будущее один из крупнейших представителей пищевой отрасли Украины?

Начиналось все в 1993 году практически «с нуля»: с одной линии по производству вермишели быстрого приготовления и 35 сотрудников. Через два года, в 1995 году, в Харькове впервые услышали о вермишели быстрого приготовления «Мивина». Так началась триумфальная история этого бренда и стремительное развитие «Техноком» – «отца-основателя» этой известной торговой марки, название которой стало именем нарицательным для всей вермишели быстрого приготовления, которая появлялась на Украине. Впервые познакомив украинцев с продуктами быстрого приготовления, корпорация вот уже 15 лет развивает культуру потребления этих продуктов в нашей стране.

Это были 15 лет плодотворного труда и активной деятельности. И сегодня можно говорить о действительно высоких результатах – 95% населения Украины знает и 75% употребляет продукцию ТМ «Мивина». Ее можно купить в любом уголке нашей страны. «Мивина» стала международным брендом, ее знают в 29 странах мира. Кроме ТМ «Мивина», сегодня в «портфолио» корпорации – более 140 видов продукции под торговыми марками «Мивина Домашняя», «Мивина Привет обед», «Мивина Букет», «Новаро», «Экспресс», «Бим-Бим».

На сегодняшний день в активе корпорации более 200 региональных и национальных наград: «Выбор года», «Золотая торговая марка», «Высшая проба», «Европейское качество», «Лучший отечественный товар-2007», «Бренд года», наивысшие награды престижного рейтинга «Золотая Фортуна»: «Золотая стела» и Золотой диплом «Качество III тысячелетия», медаль ЮНЕСКО и медаль «Народное признание за экологически чистое производство».

«Техноком» сегодня – это крупное производственное объединение, на котором работает 3000 человек и которое включает в себя 3 предприятия: макаронную фабрику «Мивина-3», фабрику по производству специй, приправ и картофельного пюре, фабрику по производству картонных изделий. Все фабрики «Технокома» оснащены автоматизированным оборудованием ведущих мировых производителей, на производстве внедрены передовые технологии, работают производственно-технологические лаборатории. В 2002 году предприятия корпорации «Техноком» сертифицированы на соответствие Международной системе менеджмента качества ISO 9001:2000, а в 2007 году внедрена система пищевой безопасности НАССР.

Но самая большая ценность компании «Техноком» – это люди, работающие на благо корпорации, отдающие силы и время развитию компании и реализации своих способностей, вкладывающие душу и знания в общее дело. В корпорации согласны с тем, что успех компании делают люди. И достигнутые за 15-летнию практику вершины – это непременно высокая оценка работы специалистов всех уровней – от директора до рабочего персонала, благодаря эффективной и квалифицированной работе которых потребители каждый день получают качественную продукцию, а оказываемые корпорацией услуги, по словам клиентов и партнеров, – всегда на высоком уровне.

За дополнительной информацией обращайтесь к менеджеру по связям с общественностью и работой со СМИ корпорации «Техноком» Марианне Савинковой

телефоны: рабочий 057-7148-368

мобильный 8 097 94 798 36

savinkova@technocom-corp.com